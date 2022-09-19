Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД с начала 2022 года снизилось в 1,4 раза

Всего на ЮУЖД с начала 2022 года от наезда подвижного состава травмировано 33 человека, что на 13 случаев меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них смертельные травмы получили 27 человек (в 2021 году – 36).

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги, расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в не установленных местах.

В Челябинской области с начала 2022 года травмировано 10 человек (за аналогичный период 2021 года – 27), из них со смертельным исходом – 8 (в 2021 году – 20). В Курганской области было травмировано 10 человек (в 2021 году – 9), из них со смертельным исходом – 8 (в 2021 году – 7). В Оренбургской области было травмировано 11 человек (за аналогичный период 2021 года травмировано 7 человек), из них со смертельным исходом – 9 (в 2021 году – 6). На территории ЮУЖД в республике Казахстан смертельно травмирован один человек (в 2021 году – двое), в Самарской области смертельно травмирован один человек.

Особую тревогу вызывают несчастные случаи с несовершеннолетними на объектах инфраструктуры. С начала 2022 года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава были травмированы 4 несовершеннолетних. В Курганской области травмировано 3 несовершеннолетних, в Оренбургской – 1 подросток.

В целях предотвращения подобных происшествий сотрудники Южно-Уральской магистрали регулярно проводят информационную и разъяснительную работу в школах, учебных заведениях и в средствах массовой информации. С 1 по 30 сентября на ЮУЖД проходит профилактическая акция «Правила моей безопасности на железной дороге». Проводится мониторинг мест и участков, где травмируются граждане. В дальнейшем на данных участках увеличиваются совместные с транспортной полицией профилактические рейды, в ходе которых нарушителям разъясняются требования правил безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры железной дороги.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».