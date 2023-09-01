01.09.2023
Команды Челябинской области примут участие в полуфиналах ведущих лиг КВН
01.09.2023
В Челябинской области открыли первые 10 губернаторских инженерных классов
01.09.2023
Южноуральских школьников и студентов бесплатно обучат программированию
01.09.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов на Свердловском проспекте – Труда
01.09.2023
Напевая, шутя и играя - в Челябинске пройдет джазовый стрит-парад
01.09.2023
Челябинские легкоатлеты пробегут 100 километров по городскому бору
Команды Челябинской области примут участие в полуфиналах ведущих лиг КВН
31.08.2023
Веселые и находчивые «Города N» - в Кубке мэра Москвы
25.08.2023
Челябинский «Город N» поборется за выход в полуфинал Высшей лиги КВН
27.07.2023
Челябинские КВНщики выступят на «Голосящем КИВИНе-2023»
07.06.2023
Челябинцев приглашают увидеть будущих звезд КВНа
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023