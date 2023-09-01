Команды Челябинской области примут участие в полуфиналах ведущих лиг КВН

Три команды Челябинской области примут участие в играх полуфинала Премьер-лиги Международного Союза КВН, которые будут проходить в Москве с третьего по пятое сентября.

На столичной сцене будут блистать команды «Евразия» и «Диккенс, например» из Челябинска, а также «Дом культуры «Родня» из Кременкуля.

Всего в полуфиналах премьер-лиги выступят 13 команд-участниц, которые поборются за финал в конкурсах «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание».

Южноуральские команды уже в Москве, готовятся к выступлению и проходят редакторские просмотры. Скоро жители региона смогут увидеть своих веселых и находчивых земляков в Челябинске. Команды выступят в Арт-сквере в день города, девятого сентября, - на Кубке Челябинска по КВН.

Детские команды не отстают от взрослых: уже девятого сентября команда «Нескучный дом», представляющая Центр помощи детям Карабаша, сыграет в 1/2 финала телевизионного проекта «КВН. Дети». Юным юмористам предстоит сразиться с 15-тью командами со всей России - от Махачкалы до Биробиджана.

Ребята уже успешно прошли первый этап сезона, эфир игры с их участием можно увидеть третьего сентября в 15 часов 30 минут на телеканале «Солнце».