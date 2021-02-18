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Компания «Интерсвязь» продолжает цифровизацию малых населенных пунктов Урала

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области - компания «Интерсвязь» - за счет собственных средств продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта по обеспечению высококачественными услугами связи частных домовладений, малых населенных пунктов и садовых товариществ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», новое комплексное решение «Умный поселок» позволит сделать качественный рывок в развитии инфраструктуры и качестве жизни.

В рамках комплексной цифровизации малые населенные пункты получат современную информационную «экосистему», которая уже долгое время успешно работает в областном центре.

«Умный посёлок» - это широкий спектр цифровых сервисов, включающий в себя «Умные домофоны», «Умное освещение», «Умное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум», а также платформу для прямого общения жителей с администрацией населенного пункта и между собой. При этом каждая из услуг может оказываться как для одного дома или хозяйства, так и охватывать всю инфраструктуру поселка.

Особый упор в реализации программы сделан на обеспечение безопасности повседневной жизни пользователей услуг компании «Интерсвязь». Так, установленный при въезде в населенный пункт «Умный шлагбаум» с помощью технологии машинного зрения и нейросетей сразу определяет государственный регистрационный номер автомобиля.

Авто, внесенные в базу системы, проезжают беспрепятственно; для родственников и друзей жителей населённого пункта реализована функция «гостевого доступа». «Чужаки» доступа к проезду не имеют, исключения составляют лишь экстренные службы - машины «скорой помощи», правоохранительных органов и пожарной охраны.

Другой сервис обеспечения безопасности - «Умное видеонаблюдение» - с помощью искусственного интеллекта способен распознавать необычную или подозрительную активность, отслеживать чрезвычайные происшествия и вносить их в журнал событий, а также анализировать скорость транспортных

средств на дороге. Доступ к системе может получить любой из жителей населенного пункта при помощи своего смартфона и мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город».

В это же приложение интегрирована платформа для общения с администрацией поселка, которая автоматически собирает заявки и обращения, анализирует и сортирует их по темам. Особой популярностью пользуется система оповещения населения об аварийных и плановых работах. При этом жители имеют возможность оценить выполнение той или иной задачи с помощью обратной связи.

По словам председателя совета директоров компании «Интерсвязь» Леонида Вахрамеева, реализация крайне важного для жителей региона проекта по подключению частного сектора к высококачественным услугам связи была начата более двух лет назад и с каждым месяцем набирает обороты. Внедрение «умных» сервисов в перспективе должно нивелировать различия в качестве жизни между малыми населенными пунктами и большими городами.

К сети уже подключено свыше 350 территорий.