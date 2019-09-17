Компания «Интерсвязь» запустила три новых цифровых канала высокой четкости
Общество
Сегодня, 16:33

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области – компания «Интерсвязь» запустила в открытом цифровом вещании три новых телевизионных телеканала в формате HD.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, с сентября каналы  доступны всем абонентам кабельного телевидения, а также пользователям интерактивной приставки ISBox и мобильного приложения «Интерсвязь». HD формат обеспечивает высокую чёткость, реалистичность изображения на экране и более яркую цветовую палитру. Немаловажно, что запуск новых каналов не повлияет на размер абонентской платы. В настоящее время подписчикам сервисов доступен образовательный канал «English Club TV HD» на кнопке 48.  Любители боевых искусств смогут наслаждаться трансляциями мировых турниров по более, чем 30-ти  видам единоборств на канале «FightBox HD» на кнопке 203. В открытое цифровое вещание запускается также  музыкальный канал «Шансон ТВ» на кнопке 129.  В перспективе планируется увеличение количества телеканалов в формате HD и UHD.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, своего первого абонента кабельного телевидения компания подключила ровно десять лет назад. В то время в сетке вещания было лишь 60 аналоговых каналов и одна головная станция. «Интерсвязи»  было  к чему стремиться, и она постоянно увеличивала  количество каналов. Теперь компания обеспечивает вещание 210 каналов, из которых  79 транслируются в HD качестве и два – в UHD. Телеканалы с высокой чёткостью изображения HD и UHD в Челябинской области появились первыми именно благодаря компании «Интерсвязь». Превосходное качество изображения и звука, высокая детализация и яркие цвета, интереснейшие программы и возможность рассмотреть мельчайшие объекты в кадре – всё это  доступно абонентам компании.

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