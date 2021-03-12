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Компанию челябинского миллионера уличили в задержке зарплаты

В Усть-Катаве (Челябинская область) в агрокомплексе «Горный» (ООО «Агропарк Урал»), который принадлежит челябинскому миллионеру Сергею Вайнштейну, допускали задержку выплаты заработной платы сотрудникам.

Прокуратура Усть-Катава провела проверку соблюдения требований законодательство об оплате труда в ООО «Агропарк Урал».

«Установлено, что в нарушение статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации в организации допускались факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам, - рассказала старший помощник прокурора по Челябинской области Наталья Мамаева. - Кроме того, выявлены нарушения при заполнении трудовых книжек. По выявленным нарушениям прокурором города управляющему предприятием внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к ответственности».

В отношении юридического лица возбудили административное дело о невыплате в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Государственная трудовая инспекция наложила штраф в 40 тысяч рублей.

