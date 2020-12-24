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Кому в Челябинской области предоставят выходной 31 декабря и придется ли его отрабатывать

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил четверг, 31 декабря 2020 года, выходным днем для госслужащих и работников региональных учреждений. Глава региона заверил, что отрабатывать дополнительный выходной им не придется.

Постановление об объявлении 31 декабря выходным глава региона подписал 24 декабря, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление предусматривает 31 декабря выходным не для всех работающих южноуральцев. Оно касается государственных гражданских служащих Челябинской области и лиц, замещающих государственные должности, а также работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям гослужбы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти региона, в также работников областных учреждений и организаций, учредителем которых является область.

Кроме того, глава региона рекомендовал руководителям городов и районов принять аналогичные решения на муниципальном уровне.

Остальные работающие южноуральцы смогут отдыхать 31 декабря только в том случае, если такое решение примет их работодатель. Алексей Текслер рекомендовал «руководителям юридических лиц всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям рассмотреть возможность установления 31 декабря 2020 года нерабочим днем».

В ряде регионов также приняли решение об объявлении завершающего в этом году рабочего дня, 31 декабря, выходным. Но некоторые субъекты заявили, что дополнительный выходной придется отработать – потрудиться в субботу, 26 декабря.

Алексей Текслер категорически против отработки за 31 декабря. «Нет, не надо отрабатывать. Я категорически против. 31-го - выходной, не надо в какой-то день его отработать. Это несерьезно и неправильно. Выходной – это есть выходной».

С первого по 10 января у россиян будут новогодние каникулы. Первый рабочий день в будущем году – 11 января.

Напомним, накануне президент Владимир Путин одобрил идею сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране и рекомендовал региональным властям поддержать это предложение