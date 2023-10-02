Концерт в горсаду имени Пушкина в помощь бойцам СВО собрал сотни челябинцев и прошел на «ура»

Благотворительный концерт в городском саду имени Пушкина в Челябинске, организованный в помощь участникам специальной военной операции, прошел на «ура».

Напомним, яркое культурное событие, состоявшееся 30 сентября и получившее название «Мы вместе!», было посвящено годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» координатор по сбору помощи бойцам СВО Наталия Тихомирова (вместе с Татьяной Соколовой создала группу гуманитарной помощи «Мамины руки»), атмосфера в горсаду царила очень душевная. Здесь было много добровольцев, бойцов, долечивавшихся в Челябинске после ранений, и тех, кто находится в отпусках.

Концерт шел четыре часа, в общей сложности его посетили около 600-700 человек. Награды за участие в СВО от «Боевого братства» вручала самая сильная женщина России - легендарная Марина Кигилева.

По словам Наталии Тихомировой, большим успехом пользовался музей стрелкового оружия под открытым небом. Дети с интересом слушали выступающих, разбирали оружие и, конечно же, фотографировались.

«Концерту не помешал дождик, который все время хотел испортить наш праздник. Его прогнали песней «Пусть всегда будет солнце!», и он, видимо, испугавшись, отступил. И дальше уже ничто не могло омрачить радостную атмосферу праздника», - рассказала Наталия Тихомирова на своей странице в ВК.

По ее словам, за время проведения концерта, было собрано более 50 тысяч рублей, четыре коробки различных медикаментов, семь коробок продуктов, четыре коробки со средствами гигиены.

«А еще собрали строительные инструменты, спальные принадлежности, развивающие игрушки, канцелярию, две стиральные и две швейные машинки и многие другие очень нужные вещи. Все это будет передано бойцам в зоне СВО и детскому дому Донбасса уже в октябре», - отметила Наталия Тихомирова.