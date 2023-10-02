02.10.2023
Начальнику ГУ юстиции Челябинской области продлили срок пребывания на госслужбе
02.10.2023
В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ
02.10.2023
«Ремпуть» Магнитогорска повысил износо- и термостойкость модернизированного думпкара
01.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 октября (18+)
29.09.2023
Волонтёры Томинского ГОКа высадили порядка девяти тысяч саженцев
29.09.2023
Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа
Концерт в горсаду имени Пушкина в помощь бойцам СВО собрал сотни челябинцев и прошел на «ура»
30.09.2023
Челябинцы присоединились к Всероссийской хоровой акции
12.09.2023
В России установят еще одну памятную дату - День воссоединения РФ с новыми регионами
25.08.2023
Губернатор Челябинской области встретился со школьниками из ДНР и ЛНР
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023