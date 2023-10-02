Корь у сотрудника челябинского СИЗО не подтвердилась, карантин отменен

В следственном изоляторе №3 Челябинска вводили карантин в связи с подозрением на наличие у одного из сотрудников инфекционного заболевания – кори.

К счастью, опасный диагноз не подтвердился, и введенные 25 сентября в челябинском СИЗО ограничительные мероприятия были отменены 28 сентября.

Ситуацию в ГУФСИН России по Челябинской области прокомментировали в связи с публикациями в СМИ и соцсетях. Так, в воскресенье, первого октября, в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте была опубликована жалоба на временный запрет свиданий граждан, содержащихся в следственном изоляторе на Артиллерийской, с родными, на запрет их встреч с представителями власти, общественниками, защитниками.

По мнению автора поста, «абсолютный недопуск адвоката в учреждение без многочисленных прививок от кори на протяжении длительного времени очевидно нарушает право на защиту».

«Данный фактор может оказать негативное влияние на соблюдение прав человека в СИЗО, так как пока общественность и даже представители прокуратуры лишаются возможности беспрепятственно посещать следственный изолятор и контролировать ситуацию с соблюдением прав человека», - заявила автор поста в группе жалоб губернатору.

Однако шум был поднят зря – карантин продлился всего несколько дней (к тому же данная мера была введена во благо самих посетителей: корь болезнь очень заразная и опасная).