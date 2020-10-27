Коркино остался без электричества

Жители города Коркино (Челябинская область) остались без света. Электричества в квартирах горожан нет с ночи. Утром вторника, 27-го октября, свет в жилища коркинцев еще не вернулся.

Жительница муниципалитета рассказала об этом агентству «Урал-пресс-информ», пожаловавшись, что, как и многие другие ее знакомые, не может приступить к работе – компьютер без электричества не включить. Волнуются коркинцы и за свои холодильники. Когда свет появится, люди не знают – телефоны оперативных служб молчат.

Официальный представитель администрации Коркинского муниципального района Мария Сейидова прокомментировала ситуацию. Она сообщила, что авария случилась ночью, в 4 часа 25 минут, – из-за сильного ветра возросла нагрузка на подстанцию, и в системе электроснабжения произошли перебои.

Бригада МРСК Урала из четырех человек (также на месте работает две единицы техники) приступила к устранению аварии с раннего утра – чуть позднее, чем свет в городе погас.

«Работы начались не сразу, так как, по правилам техники безопасности, человек не может работать на вышке при ветре сильнее десяти метров в секунду», - отметила Мария Сейидова.

Она сообщила, что в настоящее время работы подходят к завершению. Скоро свет должен вернуться в жилища коркинцев.