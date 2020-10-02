Коркинские пенсионеры замерзают в своих квартирах

Жители Коркино (Челябинская область) замерзают в своих квартирах. Несмотря на то, что официально отопительный сезон в муниципалитете уже стартовал, в жилища многих горожан тепло до сих пор не пришло.

Так, уже неделю ждут, когда батареи наконец станут горячими, жители второго подъезда дома №31 по улице 30 лет ВЛКСМ (в первом подъезде все в порядке, тепло пришло сюда своевременно).

Во втором подъезде живет немало пенсионеров, которые целыми днями находятся дома и замерзают, что является особенно опасным для немолодых людей в период эпидемии коронавируса и сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Причины, почему тепла до сих пор нет, жильцам непонятны. Вчера, первого октября, к ним на встречу приходил заместитель директора по производству УО «Виктория» Андрей Школык, который после беседы с замерзающими коркинцами и в подвал спускался, и обход их жилищ совершил. Представитель управляющей организации пообещал, что сегодня, второго октября, батареи в квартирах станут горячими и что он лично приложит к этому все усилия. Увы, но пока ситуация не изменилась.

«В воскресенье обещают всего девять градусов. Если тепло к нам не придет, мы «дадим дуба». Уже сейчас, когда на улице более-менее тепло, наши квартиры промерзли, находиться дома некомфортно. А что будет, когда за окном похолодает?! Если честно, мы не очень поняли, в чем причина отсутствия тепла. Андрей Школык говорил что-то о ремонте задвижки», - рассказали жильцы.

Дозвониться до «Виктории» агентству «Урал-пресс-информ» не удалось, многочисленные попытки получить комментарии успехом не увенчались - трубку никто не взял.

В местной аварийно-диспетчерской службе сообщили, что все поступающие от коркинцев заявки - а обращений, по словам диспетчера, по городу очень много - принимаются и передаются управляющим компаниям, которые должны их отработать. Диспетчер пояснила, что специалисты «управляек» прогоняют в трубах воздух – иногда и не по разу.

Официальный представитель администрации Коркинского муниципального района Мария Сейидова отметила, что все городские котельные были запущены в установленные сроки и работают в обычном режиме, никаких аварийных ситуаций не возникало.

«Со стороны теплоснабжающей организации нарушений нет, все необходимые меры по подготовке к отопительному сезону в муниципалитете были предприняты. Дело в завоздушенности систем теплоснабжения - с такими «точечными» проблемами Коркино сталкивается каждый год. Людям необходимо обращаться в свои УК, чтобы они решали проблемы на местах. Я разговаривала с управляющими компаниями, они отчитались, что все заявки принимают и отрабатывают в порядке очереди», - прокомментировала ситуацию Мария Сейидова.

К слову, государственная жилищная инспекция Челябинской области открыла «горячую линию», куда жители региона могут позвонить и пожаловаться на проблемы с отоплением.

Специалисты принимают обращения по номеру 8 (800) 302-94-82 в будние дни (с 8.30 до 17.30 в период с понедельника по четверг, с 8.30 до 16.15 - по пятницам). В выходные поступающие от граждан голосовые сообщения записывает автоответчик. Все эти обращения также принимаются специалистами в работу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЖИ региона, жалоб на отсутствие в жилищах тепла от южноуральцев поступает немало. В ряде случаев люди сразу обращаются в госжилинспекцию, в обход своих управляющих компаний. Это неверный подход: если не сообщить коммунальщикам о проблеме, как они узнают о ней и как устранят?

В жилинспекцию надо жаловаться в том случае, если обслуживающая организация бездействует и на обращения не реагирует.