Преподаватель русского языка и литературы из Коркино (Челябинская область) Тамара Иванова за долгие годы работы в учебных заведениях родного города собрала богатую коллекцию "шедевров студенческой мысли", поразивших сначала ее саму (во время проверок сочинений), а следом и коллег, родных и друзей.

Сегодня с высказываниями юных умов - пусть не всегда понятными, а подчас совсем не логичными, но, безо всякого сомнения, чрезвычайно яркими - литератор поделилась с редакцией агентства "Урал-пресс-информ". Смех, как известно, продлевает жизнь. Смейтесь на здоровье!

Орфография и пунктуация сохранены.

- Фет предлежал в направлении чистого искусства.

- Даже Гоголь говорил в сторону Фета хорошие слова про его поэзии.

- Лермонтов на дуэли стрельнул в воздух, а Мартынов стрельнул и убил Лермонтова.

- Главный герой Лермонтова Печёркин. Он разбил не только сердце Мэри, но и саму княжну.

- Он был языкословный молодой человек.

- Не вся молодёжь читает лёгкую чтиву.

- Кирсанов играет на веланчеле, а Базаров одед в свободную одежду.

- К Анне Сергеевне и родителям Базаров относится холодно из-за искренней любви к ним.

- Фигура Базарова дышит свободностью.

- Он увидел Одинцову - молодую чёрную женщину, которую облегало худое тело. Он спросил, что за баба, у которой фигура сама на себя не похожа.

- Автор жалеет своего героя и поэтому убивает его в конце романа.

- Базаров невзлюбился Кирсанову.

- Павел Петрович был рикострат (по версиии еще одного студента, - кристогерат). Речь, как вы поняли, - об аристократе. Во всяком случае, у Тургенева было именно так.

- Базаров одет балахонисто.

- Базаров вызывает у меня непонятие.

- Катерина, не выдержав нагнетания Кабанихи, сбежала из дому на Волгу, где и погибла самоубийством, прыгнув в речку.

- В Калинове есть парк, который называется Бульвар. В парке Бульваре есть музеи.

- Это было само убийство Катерины.

- В пьесе "Гроза" умелец Кулебякин создал громоотвод. Благодаря евоному второму изобретению как солнечные часы человек может узнать, сколько сейчас время.

- Изергиль всю свою жизнь прожила с виноградниками.

- Начало рассказа «Страсти-мордасти» вызывает отвращение и разврат.

- У Лёньки имелся туберкулёз, он жил вместе с матерью в подвале без ног.

- Поручик прикрыл её грудью, и пуля попала ему в голову.

- В более подростковом возрасте я занималась балетными танцами.

- Песни на стихи Исаковского поют и сейчас, спустя 75 лет назад.

- Егору Дрёмову сделали пластиковую операцию.

- Царь Соломон полюбил девушку. У которой отец был виноградником.

- Соломон и Суламифь вышли бы друг за друга и жили бы счастливо, но Элиав вонзил мячом в грудь.

- У Старцева присутствовала тройка лошадей, на ней он приехал в губерню. Чтобы понять граждан, решил стать одним из них. Он стал злым, богатым, занудчивым.

- Лариса Огудалова девушка воспитанная и улыбчатая, она пользуется приятным авторитетом.

- Раскольников уедет на каторгу с Елизаветой, дочерью Мармеладова, которого передавил экипаж лошадей.

- Есенин был выходцем из незамысловатой деревни.

- Рахметов был лювоционером.

- У Анны Павловны на лице маска энтузиустки.

- Марютка революционистка, она борется за правду.

- На экскурсию пришла группа экскурсников.

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