Коркинский литератор - о предлежании Фета в направлении чистого искусства и тургеневском рикострате
Преподаватель русского языка и литературы из Коркино (Челябинская область) Тамара Иванова за долгие годы работы в учебных заведениях родного города собрала богатую коллекцию "шедевров студенческой мысли", поразивших сначала ее саму (во время проверок сочинений), а следом и коллег, родных и друзей.
Сегодня с высказываниями юных умов - пусть не всегда понятными, а подчас совсем не логичными, но, безо всякого сомнения, чрезвычайно яркими - литератор поделилась с редакцией агентства "Урал-пресс-информ". Смех, как известно, продлевает жизнь. Смейтесь на здоровье!
Орфография и пунктуация сохранены.
- Фет предлежал в направлении чистого искусства.
- Даже Гоголь говорил в сторону Фета хорошие слова про его поэзии.
- Лермонтов на дуэли стрельнул в воздух, а Мартынов стрельнул и убил Лермонтова.
- Главный герой Лермонтова Печёркин. Он разбил не только сердце Мэри, но и саму княжну.
- Он был языкословный молодой человек.
- Не вся молодёжь читает лёгкую чтиву.
- Кирсанов играет на веланчеле, а Базаров одед в свободную одежду.
- К Анне Сергеевне и родителям Базаров относится холодно из-за искренней любви к ним.
- Фигура Базарова дышит свободностью.
- Он увидел Одинцову - молодую чёрную женщину, которую облегало худое тело. Он спросил, что за баба, у которой фигура сама на себя не похожа.
- Автор жалеет своего героя и поэтому убивает его в конце романа.
- Базаров невзлюбился Кирсанову.
- Павел Петрович был рикострат (по версиии еще одного студента, - кристогерат). Речь, как вы поняли, - об аристократе. Во всяком случае, у Тургенева было именно так.
- Базаров одет балахонисто.
- Базаров вызывает у меня непонятие.
- Катерина, не выдержав нагнетания Кабанихи, сбежала из дому на Волгу, где и погибла самоубийством, прыгнув в речку.
- В Калинове есть парк, который называется Бульвар. В парке Бульваре есть музеи.
- Это было само убийство Катерины.
- В пьесе "Гроза" умелец Кулебякин создал громоотвод. Благодаря евоному второму изобретению как солнечные часы человек может узнать, сколько сейчас время.
- Изергиль всю свою жизнь прожила с виноградниками.
- Начало рассказа «Страсти-мордасти» вызывает отвращение и разврат.
- У Лёньки имелся туберкулёз, он жил вместе с матерью в подвале без ног.
- Поручик прикрыл её грудью, и пуля попала ему в голову.
- В более подростковом возрасте я занималась балетными танцами.
- Песни на стихи Исаковского поют и сейчас, спустя 75 лет назад.
- Егору Дрёмову сделали пластиковую операцию.
- Царь Соломон полюбил девушку. У которой отец был виноградником.
- Соломон и Суламифь вышли бы друг за друга и жили бы счастливо, но Элиав вонзил мячом в грудь.
- У Старцева присутствовала тройка лошадей, на ней он приехал в губерню. Чтобы понять граждан, решил стать одним из них. Он стал злым, богатым, занудчивым.
- Лариса Огудалова девушка воспитанная и улыбчатая, она пользуется приятным авторитетом.
- Раскольников уедет на каторгу с Елизаветой, дочерью Мармеладова, которого передавил экипаж лошадей.
- Есенин был выходцем из незамысловатой деревни.
- Рахметов был лювоционером.
- У Анны Павловны на лице маска энтузиустки.
- Марютка революционистка, она борется за правду.
- На экскурсию пришла группа экскурсников.
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.
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