Коронавирус унес жизнь врача-терапевта из Магнитогорска

В Челябинской области зарегистрирован еще один случай смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции.

«На 59-м году жизни скончался врач-терапевт городской больницы №3 Магнитогорска», - сообщили в пресс-службе минздрава области. Предварительная причина смерти Юрия Ишимова – коронавирусная инфекция.

Юрий Ишимов окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности: «Лечебное дело». Работал в Нагайбаской и Кизильской районных больницах врачом-терапевтом, заведующим амбулаторией. В 2009 году пришел на работу в первое терапевтическое отделение поликлиники № 1 Магнитогорской больницы №3, в 2016 год возглавил отделение.

«Высококвалифицированный специалист, внимательный, отзывчивый, авторитетный - таким его вспоминают коллеги», - подчеркивают в минздраве и выражают соболезнования родным и близким.

Напомним, в середине августа в Магнитогорске от коронавирусной инфекции скончался 56-летний врач-отоларинголог из Центра охраны материнства и детства.

Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая. Умер 57-летний врач общей практики из Брединского района Борис Соловьев. Причина смерти – ковидная пневмония.

В мае скончалась 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Златоуста Валентина Столбикова, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.

В начале июня скончалась медсестра врачебной амбулатории села Кундравы Ольга Кокшарова.

В июне коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя детской городской поликлиники №1 Сергея Гришова. Врачи боролись за его жизнь более месяца, но болезнь оказалась сильнее. А за месяц до этого умерла его мама, также заразившаяся коронавирусной инфекцией.

В июне скончалась 44-летняя декан фармацевтического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Елена Симонян. Изначально причиной смерти называлась внебольничная пневмония. Анализ на коронавирус был взят при жизни женщины, но результат прийти не успел.

В июне скончался 59-летний водитель скорой помощи в Магнитогорске Николай Панафидин.

В июне от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя врач городской детской больницы Миасса Елена Асташова.

В июле умер 63-летний врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы Сергей Савельев.

В этом же месяце скоропостижно скончалась детский хирург городской больницы №1 Челябинска Анна Белякова. Ей было всего 42 года.

В июле в Миассе скончалась диспетчер скорой помощи Татьяна Мандрикова.

В июле скончался анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса горбольницы №1 Челябинска 70-летний Виктор Шевченко.

В августе умерла медсестра -диспетчер отделения санитарной авиации Челябинской областной клинической больницы 68-летняя Галина Сидорова.

В сентябре умерла врач-психиатр горбольницы №2 Миасса 42-летняя Татьяна Мельничук.