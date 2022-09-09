Всю жизнь я пыталась догнать свою старшую сестру Элю.

В свою компанию, когда ей было пятнадцать, она меня не брала. Она и её четыре подружки были прехорошенькими, а за ними тенями маялись мальчики. Я им всем ужасно мешала. Каждый вечер летом я бежала за Элей и просила:

- возьми меня с собой.

Она оборачивалась и кричала мне:

- иди домой, Хвостик, иди домой!

Я плакала, она сердилась еще больше:

- иди-иди-иди домой!

Иногда она кидала в меня мелкий камешек. Я знала, что она не хотела мне сделать больно, так кидают камень в собак, просто чтобы они, собаки, отстали.

Через год после школы она поступила в медицинское училище, которое закончила на отлично, получив диплом зубного врача.

И уехала по распределению.

Началась её другая жизнь без всех нас.

Когда же она приезжала на праздники, то опять встречалась с подружками, мало была дома, забирала поносить навсегда мое новое платье и - уезжала.

Я все еще пыталась ее догнать. Это был бег на длинную дистанцию при коротком дыхании. Короткое дыхание - это сказал мне наш поселковый старый врач Шмунк после моего очередного воспаления легких:

- у тебя, детка, теперь всегда будет короткое дыхание.

Я закончила через несколько лет «элину» школу и подала документы в ее медучилище, на ее зубоврачебное отделение.

Получив пятерку за сочинение, на экзамене по химии я вдруг подумала: сейчас встану и уйду. И ушла. И так упустила шанс стать зубным врачом.

Как она.

Я перестала ее догонять.

Эля победила в беге на заданную дистанцию. Она обошла меня со временем по всем жизненным дисциплинам: отработала три года зубным врачом, поступила в педагогический институт, вышла замуж, у нее родилась дочка.

Потом я поступила в университет. И мы стали снова жить с ней в одном городе, где был мой университет и ее пединститут.

Иногда я бывала в том доме, где она жила, выйдя замуж.

В доме этом не было ни одной прямой линии. Он весь был составлен из случайных элементов и материалов, строился на глаз и на время, да так и остался в таком архитектурном варианте.

Зато дом этот очень подходил элиному мужу, был как бы его продолжением.

Мне даже почему-то казалось, что этот дом такой уютной улиткой носился на его спине.

Муж был рыжий, с большой головой, покатыми плечами, стекающими без сопротивления в мягкую фигуру, похожий на свою мать: она тоже вся состояла из округлых и нечетких линий.

Отец же его был худой, кудрявый, с резким лицом, темным от загара. Он был быстрый, рукастый, веселый, остроумный, добродушный, как почти все русские запойные алкоголики.

По субботам баба Саня, Элина свекровь, топила баню, пекла картофельные шаньги, пила самогон и потом с подружкой из дома напротив танцевала прямо на улице.

Танцевали они странно, почти стоя на месте. Их наработанные руки были неподвижны вдоль многих, одна на другую, длинных юбок, повороты - замедленные. Время от времени они пели на два голоса несколько строф, при этом у них были опрокинутые к небу лица.

Нельзя было отвести глаз от двух женских фигур, танцующих этот почти ритуальный танец на старательно метенной в субботу вечером улице.

В конце танца женщины глубоко и уважительно кланялись друг другу и молча расходились по своим дворам, до следующей субботы.

Никогда больше я не видела таких танцев и не слышала таких песен. В них была какая-та особенная женская жаль, покорность и безысходность.

Но и достоинство было тоже.

Как я хотела, чтобы Эля, умница и красавица, ушла из этого дома!

Я хотела понять, что ей этот дом и что ее здесь так крепко держит.

Oна очень хотела уехать из нашего дома, который казался ей жалким, маленьким и бедным. Но ведь и этот новый ее дом тоже был маленьким и бедным...

Элина жизнь тогда меня почему-то очень занимала и была для меня как неразрешимая математическая задача.

Моя собственная теорема Ферма: все в ней кажется очень простым, а доказать ее - невозможно.

Мне понадобилось очень много времени для того, чтобы найти несложный и очевидный ответ:

мне быть тогда её сестрой было важнее, чем ей.

Прошло много лет.

Мы снова живём с Элей в одном городе, видимся редко, да и то всегда набегу.

Oна все так же живет со своим мужем.

Как-то я спросила ее, почему она не ушла от него, ведь он, как и его отец, был запойным алкоголиком, и она вела с ним бытовую войну, длиною в целую жизнь.

И сказала ей, что хотела его убить, что полгода ходила и всегда с ужасом думала: как можно убить...

Это было однажды, когда она при мне выпила стакан водки, сказав ему:

- раз ты пьешь, то и я - буду.

Выключилась она прежде, чем выпал стакан из ее рук.

Сразу стал слышен шелест листьев за окном: он был похож на звук крутящихся бобин старого магнитофона, когда лента вдруг порвалась...

Я стояла тогда в полутемной комнате и думала невпопад моменту: как в театре. Мы трое в этой комнате - и есть театр: со светом, звуком, актерами.

Эля засмеялась:

- ну, это тебя слишком занесло. Убить!

- Хотя я тоже хотела... Однажды. Когда узнала про его других женщин, которые появились у него через несколько недель после свадьбы, - добавила она через паузу.

И потом, глядя куда-то в сторону, сказала:

- как теперь своих бросать, да еще тогда, когда впереди только старость и болезни.

Он был ей свой. Ему удалась это непонятная мне власть над ней, которая легко выключала меня из ее жизни, а ее переключала на ему нужную программу.

Я смотрела на ее лицо, ко мне профилем: такое же милое и привлекательное, как много лет назад, но с уже накинутой сетью времени.

И думала свой вечный сюжет: вот если бы его не было в элиной жизни, мы были бы с ней дружны и близки, как это бывает у сестер.

Но, может быть, когда-нибудь, вдруг, она оглянется, всмотрится, увидит и удивится, что раньше меня не замечала. Такое бывает.

Просто у нее длинное дыхание, а у меня - наоборот.

Все дело в этом.

Теорема Ферма - задача на уровне среднего общего образования, а доказательство теоремы искали многие математики более трёхсот лет. Окончательно доказана в 1995 году Эндрю Уайлсом.