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Корпоративный сайт ММК признан одним из лучших в России

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) вошел в тройку компаний с лучшими корпоративными сайтами.

Рейтинг сайтов эмитентов, придерживающихся передовых практик с точки зрения раскрытия информации и коммуникации с инвесторами, составила инвестиционная компания «БКС Мир инвестиций». Сайт ПАО «ММК» занял в рейтинге третье место.

Для оценки корпоративных сайтов компаний составители рейтинга сформировали чек-лист. В качестве критериев оценки, в частности, рассматривалось размещение на сайтах операционных/ежемесячных результатов или любой другой полезной информации помимо обязательной к раскрытию; своевременность публикации пресс-релизов и полезность представленной в них информации, презентация результатов и других важных событий, полнота и востребованность информации, содержащейся в распространяемых компанией материалах.

Кроме того, принималось во внимание удобство сайта в целом и то, насколько легко и быстро на нем можно найти нужную информацию.

На основании этих критериев был составлен рейтинг компаний, своевременно обновляющих корпоративные сайты и предлагающих инвесторам наиболее подробные данные о своей деятельности в удобном формате.

Максимум баллов, который компании могли набрать на базе оценок по чек-листу, – 1000 (ММК набрал 990, войдя в число абсолютных лидеров с точки зрения раскрытия информации, ориентированной на инвестиционное сообщество и прочие целевые аудитории).

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что Магнитогорский металлургический комбинат постоянно работает над повышением степени прозрачности своей деятельности, ориентируясь на самые высокие стандарты раскрытия информации.

«Годовые отчеты ММК не раз становились победителями конкурсов среди российских эмитентов, а сам комбинат неоднократно выигрывал конкурс «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации» для компаний-эмитентов. Корпоративный сайт ММК не раз признавался лучшим на отраслевых конкурсах», - подчеркнул Павел Шиляев.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в настоящее время комбинат разрабатывает новую версию корпоративного сайта, стремясь максимально учесть современные тенденции не только в веб-дизайне и функциональности, но и в раскрытии информации.

Компания стремится сделать свой официальный сайт еще более удобным, эргономичным и информативным для посетителей.