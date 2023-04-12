Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (закончил Аэрокосмический факультет Южно-Уральского государственного университета) и Андрей Федяев с борта МКС поздравили профессионалов ракетно-космической отрасли и всех россиян с Днем космонавтики.

Видеообращение появилось на сайте Роскосмоса.

«Дорогие друзья! Поздравляю Вас с Днем космонавтики. Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос. И мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых воплотил идею самостоятельных полетов», - отметил космонавт, Герой России Сергей Прокопьев.

«Мы продолжаем дело наших предшественников и выражаем благодарность тем, благодаря кому мы это делаем. За то, что они обеспечивают безопасность нашего космического дома», - добавил космонавт Дмитрий Петелин.

«Российская космонавтика не стоит на месте. В наших планах продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, создать новую орбитальную станцию. Это все нам по силам», - сказал космонавт Андрей Федяев.

Россиян с Днем космонавтики поздравил россиян руководитель Росавиации Александра Нерадько.

«12 апреля 1961 года советский летчик - космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Этот памятный день продемонстрировал всему миру величие нашей науки и передовых технологий. Именно благодаря труду выдающихся людей космической отрасли наша страна первая запустила спутник Земли, многоместные корабли и космические станции. Осуществлена первая стыковка космических кораблей, полетела первая женщина космонавт Валентина Терешкова и космонавт Алексей Леонов был первым в открытом космосе. И первые съемки художественного фильма в космосе тоже заслуга нашей космической отрасли», - сказал в поздравлении Нерадько.

Он также отметил, что развитие ракетно-космической отрасли остается стратегическим приоритетом государственной политики Российской Федерации. От эффективной работы этой сферы зависят экономические успехи и конкурентоспособность нашей страны, развитие науки и безопасность России.

«Сегодня хочется особенно отметить мужественных и верных долгу людей, чья повседневная работа связана с небом, авиацией и космонавтикой. Пусть ваши мечты и стремления всегда будут высокими, ваше здоровье и самочувствие позволяет вам на долгие годы быть в строю, а ваши близкие радуют вас заботой и теплотой души. Новых открытий и ясного неба над головой!» - добавил Александр Нерадько.