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Косолапые обитатели челябинского зоопарка погрузились в зимний сон

Мишки дружно впали в спячку и не выходят уже третий день

Косолапые обитатели челябинского зоопарка впали в спячку. Из теплых и уютных зимних апартаментов мишки не показывают своих кожаных носов уже третий день, что говорит о дружном погружении Харитона, Малыша, Бусинки и сестренок Шкоды с Забавой в продолжительный сон.

И сотрудники учреждения, и его посетители будут очень (точнее - уже очень) скучать по бурым и гималайским медведям и ждать весеннего пробуждения своих любимчиков. А пока Харитон, Малыш, Бусинка, Шкода и Забава наслаждаются мягкостью и теплом своих постелей из соломы и еловых веток, за них, своих сородичей, в зимний период будут «отдуваться», радуя гостей, белые мишки, которые в спячку не впадают, однако, как пояснили в зоопарке, и их активность в это время все же снижена.

«Харитон уснул первым, потом - Малыш, следом - Шкода и Забава, и последней улеглась Бусинка, - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Елена Пшеницына, которая также порадовала новостью, что Шкода и Забава впали в спячку вместе и всю долгую зиму проведут бок о бок. - Медведицы договорились буквально через сутки (после того, как одна сестра не пустила в дом другую – прим.) и не захотели разлучаться на время зимнего сна. Берлога большая и достаточно просторна для двух косолапых дам».

Напомним, 31 октября, когда в Челябинске шел первый серьезный снег, сотрудники муниципального учреждения насыпали в берлогу косолапых сестер мягкой соломки. И тогда Шкода, для которой нынешняя спячка уже вторая в стенах челябинского зоопарка, не торопилась пускать в зимнее логово родную сестру. К счастью, передумала Шкода очень быстро: вдвоем и спать веселее.

 

Момент, когда одна сестра запретила вход в берлогу другой сестре, сотрудники учреждения запечатлели на видео, сопроводив его остроумным и веселым рассказом, закончившимся следующими словами: «Несмотря на то, что обычно сестры спят вместе, на совместную многомесячную спячку Шкода пока не согласна. А вдруг Забава будем пинаться во сне и сено перетянет на себя? Забаве же сенный «апгрейд» в диковинку. Оттого и любопытства еще больше: и так, и эдак медведица пробовала залезть к сестре, но дальше порога не продвинулась. Есть шанс, что девочки все-таки договорятся, а если нет, то Забава проведет свою первую зимнюю зоопарковскую спячку в личной берлоге во внутреннем помещении вольерного комплекса. Ну а сотрудники в любом случае будут следить, чтобы у каждой была теплая мягкая кровать, и пожелают сладких снов».

А несколькими днями ранее, 28 октября, старичку Харитону доставили семь тюков мягкого сена, а другому косолапому красавчику, Малышу, – девять тюков. Кроме того, мишкам привезли и хвойные деревья, чтобы их постели вкусно пахли и приобрели дополнительный объем (в таких же ароматных и пышных кроватях почивают и Шкода с Забавой, и Бусинка).

«Комфорт и мягкость лежанки лично проверили киперы и заведующая отделом. Однако хозяйственные мужчины (то есть медведи – прим.) всеми своими действиями показали, что ничего мы, люди, не понимаем в зимней спячке: сено уложили неправильно. Поэтому медведи взяли обустройство берлог в свои лапы. Сначала все еще раз переворошили, часть соломы совсем вытряхнули, часть старательно загребли обратно: это - под лапу, это -  под голову, а этим и вовсе дверь заложить нужно», - челябинский зоопарк, как никто другой, умеет поднять настроение своими чудесными описаниями жизни зверей.

 

Как оказалось, «на старичка Харитона натуральная перина оказала снотворный эффект, он зарылся в мягкую солому с головой и настойчиво попросил не будить его до весны. Малыш же только протестировал качество утепленной берлоги. У косолапых девчонок сна тогда (28 октября) не было ни в одном глазу, поэтому им зимние кровати зоологи решили приготовить позже» (это тоже цитата зоопарка).

«У некоторых особей спячка длится до шести месяцев, поэтому мишек к такому завидному событию зоологи готовят заранее: в конце августа увеличивают рацион, чтобы они наели необходимый жирок. Малыш особенно ответственно подходит к этому процессу, стараясь не уснуть, пока жует», - пошутили тогда в зоопарке.

Автор: Евгения Александрова
Челябинский зоопарк
бурые медведи
Белые медведи
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28.11.2022 14:19

СК подключился к ситуации с раздетыми детьми в Челябинске

28.11.2022 13:37

Сирота-инвалид из Магнитогорска: Решение суда есть, осталось только получить квартиру

28.11.2022 13:13

До открытия главного ледового городка Челябинска осталось меньше месяца

28.11.2022 13:06

Суд признал действия приставов Челябинска незаконными

28.11.2022 12:49

За неделю ковид оборвал жизни 17 южноуральцев

28.11.2022 12:45

В Челябинске снова увеличилось количество краж канализационных люков

28.11.2022 12:37

Ученые Челябинской области обсудили роль науки в региональном развитии

28.11.2022 12:11

В Челябинске ищут застройщиков для комплексного развития двух территорий

28.11.2022 12:06

Котова поручила продолжить работу по профилактике IT-преступлений

28.11.2022 11:59

Челябинский режиссер Иван Довгаль стал лауреатом «Магии кино»

28.11.2022 11:50

Челябинская пьеса высоко отмечена столичным жюри

28.11.2022 11:44

Ксензов: Ситуация с тротуарами в Челябинске – нормальная

28.11.2022 11:35

В Челябинске создан муниципальный штаб по оказанию помощи семьям участников СВО

28.11.2022 11:33

В понедельник у православных начался 40-дневный Рождественский пост

28.11.2022 11:14

В понедельник в Челябинской области морозно, местами снег

28.11.2022 10:47

Вино группы компаний «Ариант» получило максимальную оценку «Винного гида России-2022»

28.11.2022 10:45

В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт

28.11.2022 09:32

Долгодеревенское и рощинский микрорайон свяжет автобусный маршрут

28.11.2022 09:21

В Челябинске запускают новый маршрут до Преображенского кладбища

27.11.2022 23:54

В ЦАО Евразия 10 декабря состоится фестиваль «Уральские валенки»

27.11.2022 18:53

Анонсы событий и мероприятий на 28 ноября (18+)

27.11.2022 16:22

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 21.11.2022 по 27.11.2022)

27.11.2022 09:25

Один из лучших снимков на тему материнства был сделан в Челябинске

27.11.2022 09:00

Руководитель Челябинского исполкома “Единой России” Денис Моисеев поздравляет с Днем матери

26.11.2022 22:03

Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО

26.11.2022 18:47

Южноуральские полицейские помогают водителям, которые оказались в снежном плену

26.11.2022 15:17

Смертельное ДТП на трассе в Сосновском районе

26.11.2022 15:10

С Кременкулем будет налажено автобусное сообщение

26.11.2022 12:28

Накануне Дня матери с пирогами и музыкой росгвардейцы посетили геронтологический центр Челябинска

26.11.2022 11:39

Златоустовцы выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»мм

26.11.2022 11:30

Из-за морозов отменены занятия в школах Челябинска в обе смены

26.11.2022 11:22

Второе уголовное дело для экс-судьи

26.11.2022 11:07

В Кизильском районе новый начальник полиции