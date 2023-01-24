24.01.2023
Юные хоккеисты «Трактора» подарили белым медведям клюшки и экипировку
24.01.2023
Мужчина погиб, упав в Изумрудный карьер
24.01.2023
Полицейские нашли златоустовца, который повесил собаку
24.01.2023
В Челябинской области вырос показатель недельной смертности от ковида
24.01.2023
Веселые и находчивые Челябинской области пробились в главные лиги КВН
24.01.2023
В Челябинске построят мост через Миасс по Краснознаменной – Энгельса
Юные хоккеисты «Трактора» подарили белым медведям клюшки и экипировку
16.01.2023
Равиль Гусманов стал помощником главного тренера магнитогорского «Металлурга»
08.12.2022
Лучшие хоккеисты рассказали челябинцам о Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2022
01.12.2022
Анвар Гатиятулин: Несмотря на сложную ситуацию болельщики нас поддерживают
29.09.2022
Гол «пятой» точкой и долгожданная победа «Трактора»
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023