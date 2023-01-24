Юные хоккеисты «Трактора» подарили белым медведям клюшки и экипировку

Юные игроки хоккейной команды «Трактор - 2011» пришли в гости в зоопарк Челябинска навестить талисман клуба, зарядиться силой и энергией белых медведей перед соревнованиями.

Подрастающим хоккеистам удалось почти лицом к лицу встретиться с полярными хищниками во время показательного кормления, оценить всю мощь и великолепие этих животных. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

С собой спортсмены принесли хоккейные дары: краги, клюшки и шлемы, которые Сеня (он же Алтын) и Айриша приняли с большим энтузиазмом. Сене больше понравилась экипировка, а его подруге – клюшки. Питомцы продемонстрировали свой способ игры, а юные хоккеисты выступали в роли болельщиков и с азартом наблюдали за процессом.