27.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля (18+)
27.02.2023
Более 100 миллионов рублей запланировано направить на обновление пассажирской инфраструктуры ЮУЖД
27.02.2023
АНГЕЛ и его бойцы поблагодарили Челябинск за новые колеса для внедорожников
27.02.2023
К белым мишкам Челябинска «прилетел» пингвин
27.02.2023
В Челябинской области в День защитника Отечества родилось 18 семей
27.02.2023
В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей
К белым мишкам Челябинска «прилетел» пингвин
Знакомство с милым обитателем Антарктики украсило праздник Алтына и Айриши
27.02.2023
Косолапые любимицы Челябинска Забава и Шкода не спят, чтобы есть
25.02.2023
Челябинский зоопарк прощается с дальневосточным леопардом Филиппом
22.02.2023
Снежная романтика: февральским днем любимцу Челябинска Ермаку явилась прекрасная Серебряна
15.02.2023
В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023