К белым мишкам Челябинска «прилетел» пингвин

Белые мишки Челябинского зоопарка получили в подарок на День полярного медведя, который отмечается сегодня, 27 февраля, необычный подарок – дизайнерского пингвина).

Свалившийся на Алтына и Айришу прямо с неба милый обитатель Антарктики (пусть и ненастоящий) сладкую парочку очень даже заинтересовал.

«Продержалась игрушка недолго, но ее экстравагантный внешний вид и тем более богатый внутренний мир Алтын с Айришей оценили», - шутливо рассказали о знакомстве медведей с залетевшим к ним на огонек пингвином в Челябинском зоопарке.

Отметим, через подарки и развлечения специалисты учреждения обогащают среду обитания своих подопечных (и делают это круглогодично).

«В зоопарках главный враг питомцев – это скука, и чтобы животные не превращались в лентяев, все время лежащих на боку и лениво разглядывающих посетителей, вместо ежедневного ток-шоу в ход идут разные способы развлечения: игрушки, необычная подача еды, новые запахи и предметы», - рассказали в Челябинском зоопарки, зоологи которого периодически удивляют своих белых хищных любимцев чем-нибудь особенным, пуская в дело свою безграничную фантазию и подручные средства.

«Вот и сегодня мы решили побаловать мишек эксклюзивом: авторской дизайнерской игрушкой «Пингвин». Тот факт, что в природе белые медведи и пингвины не пересекаются от слова «совсем», не смутил ни креативных зоологов, ни самих медведей. Как говориться, кругозор надо расширять! Чем питомцы с большим удовольствием и занялись», - отметили в Челябинском зоопарке.

День полярного медведя призван напомнить человечеству о важности сохранения популяции этих величественных хищников. Для Челябинского зоопарка – это, несомненно, еще один «прекрасный повод побаловать