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Котова потребовала положить конец ночным гулянкам в парке Терешковой

Общество
Сегодня, 15:07
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Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала от подчиненных, чтобы они проверили правомерность деятельность кафе, которое расположено в детском парке имени Терешковой. И обратилась к полиции Челябинска с просьбой подключиться к этой работе.

О жалобах на работу кафе в ночное время Наталья Котова сообщила сегодня, 31 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«В детском парке работает кафе, там постоянные ночные гулянки. Жалуются посетители парка, администрация и жители близлежащих домов. Просьба разобраться с этим помещением, кто предоставлял им землю. Существует закон «О тишине». Он одинаков для всех. Необходимо подключиться, в том числе и полиции, чтобы навести там порядок», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина, маршруты наружных нарядов ППС максимально приближены к местам массового пребывания и отдыха горожан.

В случае обнаружения нарушений общественного порядка, полицейские Челябинска просят горожан незамедлительно обращаться в дежурную часть по телефонам: 265-02-00, 266-14-14 или 02.

Напомним, согласно «Закона о тишине», к действиям, нарушающим покой граждан и тишину в рабочие дни в период времени с 22 до 6 часов, а в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни - с 23 до 8 часов, относятся:

 - использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

 - игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

 - непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных средств, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

 - использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

 - производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины.

Нарушение покоя граждан и тишины влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 100 тысяч рублей.

Кстати, в соседней Новосибирской области закон «о тишине» более суров. Там депутаты запретили кошкам мяукать по ночам.

Документ прямо запрещает кошкам мяукать, а собакам лаять и выть с 22.00 до 07.00 по будням и с 22.00 до 09.00 по выходным.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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