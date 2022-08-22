Котова считает, что Челябинску нужно больше народных дружин

Глава Челябинска Наталья Котова настаивает на том, чтобы в городе увеличивалось количество добровольных дружин, которые будут помогать полицейским следить за охраной общественного порядка.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова сказала сегодня, 22 августа, на традиционном аппаратном совещании. Она попросила глав районов подключать к решению проблемы промышленные предприятия, которые могут предоставлять добровольцев для охраны общественного порядка.

Напомним, в конце прошлой недели челябинские полицейские вручили свидетельство новой добровольной народной дружине «Танкоград Северо-Западный». Объединение насчитывает 11 добровольцев, возглавляет его Дмитрий Овсянников. Новая дружина призвана оказывать содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка.

Добавим, ДНД «Танкоград СЗ» стала 15-ой народной дружиной, образованной на территории города Челябинска.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» добровольцы, достигшие 18-ти лет, на законных основаниях совместно с сотрудниками полиции могут принимать участие в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных и оперативно-профилактических мероприятий на территории города. По решению губернатора Челябинской области дружинники, принимающие помощь в охране общественного порядка, будут материально поощрены. По вопросам вступления в ряды добровольных помощников полиции инициативные граждане могут обратиться в администрацию района по месту жительства.