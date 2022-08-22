22.08.2022
Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра»
22.08.2022
Полицейские Аши вернули в семью ребенка, который боялся гнева родителей
22.08.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 29 августа
22.08.2022
Искусство #Неискусственно!
22.08.2022
На месте будущего инклюзивного сквера в Челябинске начались земляные работы
22.08.2022
По факту гибели двух братьев в канализационном колодце в Увельском районе возбуждено уголовное дело
Котова считает, что Челябинску нужно больше народных дружин
19.08.2022
Горку-трамплин во дворе Калининского района Челябинска оперативно демонтировали
19.08.2022
Наталья Котова: Челябинск выходит на финишную прямую с ремонтом школ
17.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
12.08.2022
В дома чуриловцев с задержкой, но все же вернулась горячая вода
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022