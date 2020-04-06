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Котова возмутилась тем, что в Челябинске открыли для посещения школьные стадионы

Общество
Сегодня, 13:16
Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова поручила начальнику управления образования города Светлане Портье провести беседы с директорами школ о недопустимости открытия стадионов. Дети нарушают режим самоизоляции и в условиях карантина проводят время на спортивных площадках.

Речь об этом шла сегодня, шестого апреля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска. Наталья Котова возмутилась тем, что школьные стадионы открыты.

"На школьном стадионе в микрорайоне "Парковый" я видела очень много детей. Школы почему-то открыли их. Необходимо провести беседы с руководителями образовательных организаций. Мы не открываем школьные стадионы. С родителями детей также нужно организовать работу. Дети должны находиться дома и соблюдать режим самоизоляции", - дала поручение Портье глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, согласно распоряжению регионального правительства, с 28 апреля в области закрыты предприятия общепита (кафе, рестораны, бары), кроме тех, кто обеспечивает питание на производстве и онлайн-доставки. А также все магазины, кроме продовольственных магазинов и тех, что торгую товарами первой необходимости.

Также закрыты все библиотеки и развлекательные заведения, фитнес-центры, бани и сауны. Приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением неотложных случаев.

До 19 апреля в Челябинской области введен режим самоизоляции. Согласно документу, граждане не должны покидать места проживания без крайней необходимости. Выходить можно только тем, кто должен работать на своих местах, а также чтобы вынести мусор, сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку или обратиться за неотложной медицинской помощью.

Полиция Челябинска сейчас проводит профилактические беседы с горожанами, в ходе которых до них доводится информация о необходимости соблюдения режима изоляции и принятии мер предосторожности. Стражи порядка призывают южноуральцев не выходить из дома без крайней необходимости.

Автор: 
Инна Шемаева
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