Красивый и вкусный: в Южноуральске состоится праздник винограда

В Южноуральске (Челябинская область) четвертого сентября в десятый раз состоится красивый, интересный и вкусный праздник, главным героем которого будет виноград.

«Виноградный Южноуральск» пройдет с десяти утра до полудня и станет яркой и незабываемой частью Дня садовода в регионе.

В празднике примут участие виноградари, садоводы и представители питомников Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской областей, Пермского и Тюменского краёв, Башкортостана, Казахстана.

Поделиться

На праздник приглашены руководство Челябинской области, министр сельского хозяйства региона, руководители городских и сельских муниципальных образований, директор института НИИПОК, директора селекционных станций и питомников, председатели крупных садовых товариществ.

Конечно, такое событие не обойдется ни без выступлений творческих коллективов, ни тем более без дегустации, по итогам которой проведённой как профессиональном жюри, так и народным голосованием) будут определены победители по следующим номинациям: самая красивая гроздь; самая красивая ягода; самая вкусная ягода; самая большая гроздь.

На празднике (улица Мира, 64, площадь перед магазинами) можно будет приобрести саженцы как винограда, так и других культур.

Мероприятия организовано садоводом-опытником Николаем Сергеевым, администрацией Южноуральского городского округа и челябинским отделением Союза садоводов России.