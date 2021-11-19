КСП Челябинской области проверит минобрнауки и его подвед

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к проверке ГБУ «Региональный центр оценки качества и информатизации образования». Кроме того, КСП проверит учредителя центра - министерство образования и науки региона.

«Центр реализует программы повышения квалификации и проводит аттестацию педагогических работников, обеспечивает проведение государственного экзамена, а также проведение оценки качества образования в Челябинской области», - отмечает телеграм-канал КСП.

Проверяющие намерены оценить достижение показателей государственного задания бюджетного учреждения; провести анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также проверку обоснованности расходов на оплату труда, приобретение товаров, работ, услуг и проверку результативности использования средств целевых субсидий.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2021 год (пункт 1.16).

Напомним, по материалам проверок КСП правоохранительными органами в 2020 году возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, выступая с отчетом в Заксобрании.