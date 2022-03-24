24.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта
24.03.2022
КСП ежегодно выявляет нарушения, повлекшие снижение неналоговых доходов
23.03.2022
На Украине приостановили деятельность оппозиционных партий
23.03.2022
ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях
23.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта
23.03.2022
ВТБ отменяет комиссию при оплате школы и детских садов в ВТБ Онлайн
КСП ежегодно выявляет нарушения, повлекшие снижение неналоговых доходов
10.03.2022
КСП Челябинской области выявила нарушения в закупках на 2,8 миллиарда рублей
18.02.2022
Текслер – главе КСП: Вы знаете мое непримиримое отношение к коррупционным проявлениям
10.02.2022
Аудиторы КСП проверят минкульт и Аркаим
02.02.2022
КСП проверит бюджетную отчетность министерств Челябинской области за 2021-й год
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022