КСП ежегодно выявляет нарушения, повлекшие снижение неналоговых доходов

Контрольно-счетная палата Челябинской области ежегодно выявляет нарушения в сфере использования имущества, повлекшие снижение неналоговых доходов.

Как сообщает пресс-служба КСП, в 2021 году объектами контроля недополучено 101,7 миллиона рублей. Из них 100 миллионов рублей – это потери местных бюджетов в четырех проверенных муниципальных образованиях.

«При этом в результате пропуска сроков исковой давности, ликвидации или банкротства должников муниципалитетами утрачена возможность взыскания 70,6 миллиона рублей», - подчеркнули в КСП.

Чаще всего причинами недополучения доходов становятся отсутствие мер принудительного взыскания задолженности по платежам от использования муниципального имущества и земли. Нарушения в этой сфере повлекли за собой недополучение 49,9 миллиона рублей. Занижение выкупной стоимости муниципального имущества и земельных участков, в том числе реализация земли без проведения торгов привело к недополучению 16,2 миллиона рублей.

Из-за использования земли третьими лицами без оформления правоотношений в установленном порядке недополучено 14 миллионов рублей. Неначисление пеней за несвоевременную оплату по договорам купли-продажи земельных участков лишило бюджеты 12,7 миллиона рублей.