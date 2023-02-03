КСП оценит доступность транспорта для челябинцев и проводимую реформу

Контрольно-счетная палата Челябинской области оценит эффективность мероприятий по обеспечению доступности общественного транспорта для жителей Челябинской агломерации и проводимую транспортную реформу.

«Приступили к анализу результативности программных мероприятий по повышению транспортной доступности для населения области и реформированию системы общественного транспорта в Челябинской агломерации», - сообщает Telegram-канал региональной КСП.

Ревизоры пришли с проверкой в министерство дорожного хозяйства и транспорта региона и ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В областном бюджете на проведение реформы общественного транспорта и обеспечение доступности общественного транспорта в Челябинской агломерации в 2020-2023 годах предусмотрено 58 миллиардов рублей.

Аудиторы проведут анализ реализации госпрограммы с оценкой выполнения задач и достижения целей документов стратегического планирования.

Также специалисты дадут оценку законодательной, нормативной и методической баз; а также проведут аудит закупок.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 2.4.5).