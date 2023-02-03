03.02.2023
На трассе в Сосновском районе опрокинулся грузовик, водитель погиб
03.02.2023
Трое жителей Сосновского района насмерть отравились алкоголем, возбуждено уголовное дело
03.02.2023
Сурки в Челябинской области дружно проспали свой праздник
02.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье февраля (18+)
02.02.2023
На Южном Урале может появиться почти 50 новых дорожных видеокамер
02.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области воспламенился грузовик
КСП оценит доступность транспорта для челябинцев и проводимую реформу
02.02.2023
Златоуст получил 17 новых автобусов МАЗ
24.01.2023
Челябинцы - губернатору: Что происходит в городе с общественным транспортом?
30.12.2022
В Сосновском районе автобус №208 с первого января начнет заезжать в Ключи
29.12.2022
В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023