КСП проведет комплексную ревизию в администрации Верхнего Уфалея

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области на следующей неделе начнут проведение большой комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности администрации Верхнего Уфалея.

«С 29 сентября приступаем к проведению комплексного контрольного мероприятия в Верхнеуфалейском городском округе», - сообщается в телеграм-канале КСП.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности городской администрации была включена в план на 2020 год.

Аудиторы намерены оценить эффективность и законность расходов на реализацию национальных проектов и актуальных на сегодня трат бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Кроме того, будут проверены эффективность управления муниципальным имуществом и земельными участками, а также государственные закупки

По утвержденным стандартам на проведение проверки отводится 50 дней с возможностью продления сроков в случае необходимости.

Всего в текущем году запланировано проведение четырех больших комплексных ревизий. В июле аудиторы приступили к проверке Магнитогорска, ревизоров ждут в администрациях Карталинского и Аргаяшского муниципальных районов.