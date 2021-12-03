Кто может получить медотвод от вакцинации против ковида

Жителям Челябинской области объяснили, кто может получить медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Абсолютных противопоказаний для вакцинации от коронавирусной инфекции не так много, если не сказать, что их совсем нет», - отметил Владимир Антонов, главный внештатный специалист пульмонолог минздрава области.

Основание для медицинского отвода является тяжелая аллергическая реакция и гиперчувствительность к компонентам вакцин. К тяжелым аллергическим реакциям относят, например, отек Квинке и анафилактический шок после введения какой-либо вакцины ранее, и гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. В этом случае необходимо обратиться к аллергологу, пройти обследование, и, если опасения подтвердятся, получить медотвод.

В минздраве подчеркнули, что пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль, крапивница не являются противопоказаниями к вакцинации. Российские вакцины от COVID-19 гипоаллергенны.

Жителям с пульмонологическими заболеваниями медотвод выдается только на период обострения болезни. Во всех остальных случаях вакцинация разрешается.

Кроме абсолютных противопоказаний к вакцинации существуют основания, по которым можно получить временный медицинский отвод.

Временный медотвод выдается в случае, когда у человека температура выше 37 градусов, «скачет» сатурация и отмечается общее недомогание.

Временный отвод положен и при обострении хронических заболеваний, а также острых респираторных заболеваниях. «Временные противопоказания для вакцинации – это острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней. Тогда вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии, - рассказала Ольга Агеева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава области. - При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры».

При наличии постоянных или временных противопоказаний к вакцинации от коронавируса пациенту выдается специальная справка - медицинский отвод. Для ее получения нужно обратиться к участковому врачу. Но решение о медотводе для конкретного пациента в Челябинской области принимает не один врач, а целая комиссия. «Решение по медотводам от проведения вакцинации принимается только врачебной комиссией, на основании анализа всех имеющихся противопоказаний и данных по состоянию пациента на конкретный момент времени», - рассказал Владимир Антонов.

Медики в один голос убеждают южноуральцев, что только вакцинация может спасти от тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией и смертельного исхода.

«Мы все хотим жить и жить долго. Медотвод вас точно не спасет от ковида», - подчеркнула главный внештатный терапевт минздрава.