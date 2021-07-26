Куляшов заставил нерадивых подрядчиков скосить траву почти на ста улицах Челябинска

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов заставил нерадивых подрядчиков скосить траву на 96-ти улицах южноуральской столицы. Эту работу подрядные организации выполнили за неделю, устраняя выявленные замечания.

Как сообщил сегодня, 26-го июля, на аппаратном совещании в мэрии чиновник, ситуация с кошением травы в Челябинске была взята на его контроль по поручению главы города Натальи Котовой.

«Во исполнение ваших поручений, данных по итогам объезда улично-дорожной сети Челябинска 16-го июля, осуществил выездные мероприятия по контролю за содержанием дорог и улиц с участием вашего заместителя по городскому хозяйству Александра Астахова, главами районов, руководством комитета дорожного хозяйства и представителями подрядных организаций», - отчитался Куляшов перед Котовой.

Он доложил также, что в минувшие пятницу и субботу осуществил контрольные проверки качества выполненных работ, и пообещал продолжить выезды и на этой неделе.

По словам Максима Куляшова, в отношении подрядчиков было выписано шесть штрафов за неделю, и все они связаны с кошением травы.

В общей сложности на минувшей неделе в Челябинске траву покосили на площади 890 тысяч квадратных метров.