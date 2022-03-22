Курчатовский район Челябинска к весеннему паводку готов

В Курчатовском районе Челябинска начались работы по подготовке к весеннему паводку. Почти четыре тысячи кубометров снега вывезли подрядчики за прошедшую неделю, сообщил 21 марта глава района Сергей Антипов на аппаратном совещании в мэрии.

«Активно выполняется муниципальный контракт по работам по подготовке к поводку. Ведем работу по вывозу снега с возможных мест подтопления, по очистке водоотводных канав в поселках и других видов работ», – рассказал Сергей Антипов.

Готовятся в администрации Курчатовского района и к проведению субботников: контракты отыграны, встречи с директорами предприятий и учреждениями образования проведены. Мэр Челябинска Наталья Котова посоветовала привлечь к субботникам и депутатов райсовета: «Они у вас очень активные, всегда с удовольствием принимают участие».

«На неделе собираем политсовет, где будем обсуждать вопросы участия всех депутатов в субботнике. Делаем карту, чтобы ни одного пустого места не осталось», – подчеркнул глава Курчатовского района.

По текущему содержанию района выполняется 14 муниципальных контрактов, которые ежедневно контролируют работники администрации и депутаты районного Совета. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме, подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и социальные объекты.

Пять незаконных торговых объектов, согласно дорожной карте, утвержденной мэром Челябинска, вывезли за прошедшую неделю с Комсомольского проспекта в ходе рейдов администрации совместно с отделом полиции «Курчатовский».

За неделю составили протоколы по 84 случаям административных правонарушений.

Кроме того, владельцам нежилых помещений за нарушение правил благоустройства выдали 78 предписаний. 74 недостатка уже устранены, а по 4 объектам были составлены акты нарушений правил благоустройства и направлены в управление благоустройства для принятий административных мер.

Сергей Антипов отметил, что за прошедшую неделю в районе произошло семь пожаров, пострадавших нет.

В заключение он сообщил, что ближайшие два дня в Курчатовском районе проходит отборочный тур районного этапа городского фестиваля «Весна студенческая».