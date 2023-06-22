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День памяти и скорби
Курчатовский район
Общество
22.06.2023 17:41
Фото: Администрация Курчатовского района

Курчатовский район Челябинска почтил память павших воинов Великой Отечественной

Курчатовский район Челябинска сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, вместе со всей Россией почтил память воинов Великой Отечественной: 82 года назад в этот день, ставший одним из самых печальных в истории нашей страны, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.

У памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков», гордо возвышающегося у стен образовательного центра №2 в микрорайоне «Парковый», собрались представители разных поколений: пожилые и юные горожане, пришедшие сюда, чтобы отдать дань уважения священной памяти советских солдат, пожертвовавших собой ради свободы и независимости Родины, ради жизни будущих поколений.

В тот далекий и прекрасный теплый воскресный летний день, 22 июня 1941 года, тысячи выпускников встречали рассвет и мечтали о счастливом будущем. Тогда никто не подозревал, что для многих из них это будущее никогда не наступит.

После этих беспредельно грустных слов ведущей запела ангельским голосом, высоким и чистым, солистка Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Елена Каменских, а исполнила она «Мирное небо над крепостью Бреста» про «год сорок первый, начало июня», когда «все еще живы», - и это было очень душевно и очень красиво.

Вторая исполненная Еленой Каменских песня, еще более пронзительная – на слова Риммы Казаковой о фотографии в газете, где «нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны», очень сильно подействовала на многих пришедших к памятнику – женщины даже отходили в сторонку, чтобы вытереть слезы.

Слова этих песен очень актуальны для нашего времени: сегодня, как и 82 года назад, нашим храбрым, нашим отважным мужчинам, славным потомкам славных предков, снова пришлось взяться за оружие, чтобы защитить Родину.

Громко зазвучал на митинге у памятника защитнику Отечества голос Юрия Левитана, объявившего о начале Великой Отечественной войны, и, наверное, каждый из пришедших сюда челябинцев задумался, каково это было – узнать о нападении на Советский Союз врага. Это известие звучит страшно, жутко и сегодня, спустя 82 года. Однако несмотря на все ужасы войны, наша страна с честью выдержала (по-другому и быть не могло) тяжелейшее испытание – спасибо солдатам Великой Отечественной и труженикам тыла, вместе ковавшим Победу.

«В этот день в унисон со всей страной мы говорим одну фразу: «Никто не забыт, ничто не забыто». В этот День памяти и скорби мы с вами преклоняемся перед подвигом советских людей, перед подвигом наших прабабушек, прадедушек, отцов, братьев, которые дали нам возможность жить, взрослеть, учиться и радоваться жизни. И мы будем помнить. Мы – помним», - сказал в своем выступлении первый заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин.

Председатель Совета депутатов Курчатовского района Винера Давлетханова подчеркнула: «Этот день, 22 июня, будет всегда, пока будет жива Россия. Мы все - наследники победителей, мы знаем, какой ценой завоевывалась Победа. Мы помним и должны знать – это касается подрастающего поколения – историю России. Ребята, нельзя допустить событий 1941-го и 2014 года. Сегодня мы чтим память всех погибших в Отечественную войну. Тех, кто выполнял воинский долг, тех, кто остался на полях сражений и не вернулся домой. Мы отдаем дань уважения труженикам тыла, вставшим рядом с солдатами и ковавшим Победу на рабочих местах. От Совета депутатов Курчатовского района желаю всем вам мирного неба над головой и здоровья».

Председатель Совета ветеранов Курчатовского района Маргарита Сопельцева отметила, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи.

«Весь наш советский народ - от мала до велика – встал на защиту Родины. Сегодня здесь собрались дети погибших защитников Отечества, дети войны, труженики тыла. Нелегкая судьба выпала на вашу долю, но ваши отцы, не жалея жизни, делали все возможное, чтобы приблизить Победу. Шли в бой, не делая ни шагу назад. Сегодня мы гордимся мужеством и героизмом советских солдат, трудовых подвигом тружеников тыла, вместе боровшихся за свободу и независимость нашей Родины. Мы с вами живем в нелегкое время. Сейчас идет специальная военная операция. Наши мобилизованные, наши военнослужащие тоже проявляют мужество и героизм, продолжают подвиги наших отцов и дедов. И сегодня мы проводим всероссийскую акцию «Красная гвоздика», приуроченную ко Дню памяти. Собранные денежные средства поступят нашим раненым бойцам», - сказала Маргарита Сопельцева.

Председатель Совета ветеранов обратилась к школьникам с призывом брать пример с ветеранов, которых отличает неиссякаемая любовь к Родине. Маргарита Сопельцева выразила уверенность, что сегодняшние ученики вырастут патриотами, достойными гражданами своей великой страны.

Директор образовательного центра №2 Юрий Терин прочитал стихотворение Давида Самойлова: «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые…».

Он напомнил, что в первый день войны, а это был день после выпускных вечеров, проходивших по всей стране, многие мальчишки и девчонки, вчерашние школьники, прямо с Красной площади уходили на фронт, навсегда прощаясь с детством. Многие из них не вернулись.

«Мы знаем, какой ценой досталась Победа нашему народу. Миллионы человеческих жизней были загублены. Мы должны передавать из поколения в поколение память огненных лет, чтобы никогда не повторились ужасы той страшной войны. Юное поколение должно достойно продолжать традиции наших защитников», - подчеркнул Юрий Терин, рассказавший, что коллектив ОЦ-2, родители учеников собирают средства в помощь участникам СВО – для курчатовцев это благое дело.

Константин Матыгин и Венера Давлетханова возложили венок к памятнику защитнику Отечества, десятки пожилых горожан несли к монументу красные гвоздики. А вокруг разносился – печальный и прекрасный - колокольный звон (в колокол звонил Андрей Курбатов - звонарь храма святого мученика Иоанна Воина) и пел о белых журавлях Марк Бернес.

В этот день – на долгую память – участники митинга фотографировались у памятника защитнику Отечества, а песни все звучали… «Десятый наш десантный батальон» на стихи фронтовика и замечательного советского поэта Булата Окуджавы, «С чего начинается Родина»… А начинается она «с хороших и верных товарищей», «с той самой березки, что во поле, под ветром склоняясь, растет», «с той песни, что пела нам мать», «с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять».

С митинга пожилые курчатовцы уходили с приколотыми к одежде красными гвоздиками – символами памяти о павших героях и благодарности всем славным защитникам Родины.

Автор: Евгения Александрова
День памяти и скорби
Курчатовский район
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21.06.2023 10:09

В Челябинске ко дню рождения города откроют Центр активного долголетия

21.06.2023 09:52

Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»

21.06.2023 09:45

Минпромторг зарегистрировал первый технопарк в Челябинской области

21.06.2023 09:36

Сегодня - День летнего солнцестояния 

20.06.2023 23:21

Анонсы событий и мероприятий на 21 июня (18+)

20.06.2023 22:10

В Челябинске усиливают автобусный маршрут №2

20.06.2023 17:45

МТС Live запускает собственный концертный зал в Челябинске

20.06.2023 17:23

В среду в Челябинской области – прохладно, сыро и ветрено

20.06.2023 17:16

Экспертный совет по заповедному делу пытается сохранить в Челябинской области краснокнижную савку

20.06.2023 17:06

В школах Челябинской области создадут открытую систему по качеству питания учеников

20.06.2023 16:48

На Аркаиме покажут миф о постпандемийном мире

20.06.2023 16:36

В Челябинской области двое рабочих пострадали при обрушении породы на шахте, идет проверка

20.06.2023 16:26

В Челябинске вводят ограничение движения по Энтузиастов

20.06.2023 16:20

ПО «Маяк»: быть на шаг впереди и творить по-курчатовски

20.06.2023 16:08

В Екатеринбурге прошел кастинг на новое юмористическое шоу на ТНТ

20.06.2023 15:57

В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар

20.06.2023 15:45

Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов

20.06.2023 15:42

Промежуточные итоги «дорожного рывка» в Челябинской области

20.06.2023 15:35

Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса самовольной постройки на Братьев Кашириных

20.06.2023 14:46

Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы

20.06.2023 14:45

Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность

20.06.2023 14:07

В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев

20.06.2023 13:53

В Челябинске арестован очередной диверсант – несовершеннолетний

20.06.2023 13:34

Челябинские полицейские задержали троих наркокурьеров

20.06.2023 13:21

В Златоусте будут судить жестокую воспитательницу детского сада

20.06.2023 13:02

Облсуд не стал уменьшать срок заказчику убийства экс-главы Красноармейского района и своего конкурента по бизнесу

20.06.2023 12:59

Зарплата южноуральцев за год выросла на 13%

20.06.2023 12:32

Старт дан! ЮУрГУ встречает первых абитуриентов

20.06.2023 12:13

Рядом с «Юностью» челябинцы смогут бесплатно заниматься йогой

20.06.2023 11:49

Алексей Текслер поздравил «Маяк», оценил озерский «Шоколад» и передал помощь бойцам

20.06.2023 11:37

В сентябре пройдут местные выборы в пяти муниципалитетах Челябинской области

20.06.2023 11:33

Челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам

20.06.2023 11:23

Челябинск вспомнит народного губернатора Петра Сумина

20.06.2023 11:00

Суд смягчил приговор экс-депутату Заксобрания Челябинской области

20.06.2023 10:56

Локальные котельные Челябинска проведут опрессовку по своему графику

20.06.2023 10:23

Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге

20.06.2023 10:16

В Кыштыме спасли птенцов лебедей от стаи собак и вернули их родителям

20.06.2023 10:08

Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России

20.06.2023 09:42

Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений

19.06.2023 19:23

Во вторник в Челябинской области пройдут дожди, в горах ночью – с мокрым снегом

19.06.2023 19:05

Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе

19.06.2023 18:35

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

19.06.2023 18:34

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)