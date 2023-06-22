Курчатовский район Челябинска почтил память павших воинов Великой Отечественной

Курчатовский район Челябинска сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, вместе со всей Россией почтил память воинов Великой Отечественной: 82 года назад в этот день, ставший одним из самых печальных в истории нашей страны, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.

У памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков», гордо возвышающегося у стен образовательного центра №2 в микрорайоне «Парковый», собрались представители разных поколений: пожилые и юные горожане, пришедшие сюда, чтобы отдать дань уважения священной памяти советских солдат, пожертвовавших собой ради свободы и независимости Родины, ради жизни будущих поколений.

В тот далекий и прекрасный теплый воскресный летний день, 22 июня 1941 года, тысячи выпускников встречали рассвет и мечтали о счастливом будущем. Тогда никто не подозревал, что для многих из них это будущее никогда не наступит.

После этих беспредельно грустных слов ведущей запела ангельским голосом, высоким и чистым, солистка Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Елена Каменских, а исполнила она «Мирное небо над крепостью Бреста» про «год сорок первый, начало июня», когда «все еще живы», - и это было очень душевно и очень красиво.

Вторая исполненная Еленой Каменских песня, еще более пронзительная – на слова Риммы Казаковой о фотографии в газете, где «нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны», очень сильно подействовала на многих пришедших к памятнику – женщины даже отходили в сторонку, чтобы вытереть слезы.

Слова этих песен очень актуальны для нашего времени: сегодня, как и 82 года назад, нашим храбрым, нашим отважным мужчинам, славным потомкам славных предков, снова пришлось взяться за оружие, чтобы защитить Родину.

Громко зазвучал на митинге у памятника защитнику Отечества голос Юрия Левитана, объявившего о начале Великой Отечественной войны, и, наверное, каждый из пришедших сюда челябинцев задумался, каково это было – узнать о нападении на Советский Союз врага. Это известие звучит страшно, жутко и сегодня, спустя 82 года. Однако несмотря на все ужасы войны, наша страна с честью выдержала (по-другому и быть не могло) тяжелейшее испытание – спасибо солдатам Великой Отечественной и труженикам тыла, вместе ковавшим Победу.

«В этот день в унисон со всей страной мы говорим одну фразу: «Никто не забыт, ничто не забыто». В этот День памяти и скорби мы с вами преклоняемся перед подвигом советских людей, перед подвигом наших прабабушек, прадедушек, отцов, братьев, которые дали нам возможность жить, взрослеть, учиться и радоваться жизни. И мы будем помнить. Мы – помним», - сказал в своем выступлении первый заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин.

Председатель Совета депутатов Курчатовского района Винера Давлетханова подчеркнула: «Этот день, 22 июня, будет всегда, пока будет жива Россия. Мы все - наследники победителей, мы знаем, какой ценой завоевывалась Победа. Мы помним и должны знать – это касается подрастающего поколения – историю России. Ребята, нельзя допустить событий 1941-го и 2014 года. Сегодня мы чтим память всех погибших в Отечественную войну. Тех, кто выполнял воинский долг, тех, кто остался на полях сражений и не вернулся домой. Мы отдаем дань уважения труженикам тыла, вставшим рядом с солдатами и ковавшим Победу на рабочих местах. От Совета депутатов Курчатовского района желаю всем вам мирного неба над головой и здоровья».

Председатель Совета ветеранов Курчатовского района Маргарита Сопельцева отметила, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи.

«Весь наш советский народ - от мала до велика – встал на защиту Родины. Сегодня здесь собрались дети погибших защитников Отечества, дети войны, труженики тыла. Нелегкая судьба выпала на вашу долю, но ваши отцы, не жалея жизни, делали все возможное, чтобы приблизить Победу. Шли в бой, не делая ни шагу назад. Сегодня мы гордимся мужеством и героизмом советских солдат, трудовых подвигом тружеников тыла, вместе боровшихся за свободу и независимость нашей Родины. Мы с вами живем в нелегкое время. Сейчас идет специальная военная операция. Наши мобилизованные, наши военнослужащие тоже проявляют мужество и героизм, продолжают подвиги наших отцов и дедов. И сегодня мы проводим всероссийскую акцию «Красная гвоздика», приуроченную ко Дню памяти. Собранные денежные средства поступят нашим раненым бойцам», - сказала Маргарита Сопельцева.

Председатель Совета ветеранов обратилась к школьникам с призывом брать пример с ветеранов, которых отличает неиссякаемая любовь к Родине. Маргарита Сопельцева выразила уверенность, что сегодняшние ученики вырастут патриотами, достойными гражданами своей великой страны.

Директор образовательного центра №2 Юрий Терин прочитал стихотворение Давида Самойлова: «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые…».

Он напомнил, что в первый день войны, а это был день после выпускных вечеров, проходивших по всей стране, многие мальчишки и девчонки, вчерашние школьники, прямо с Красной площади уходили на фронт, навсегда прощаясь с детством. Многие из них не вернулись.

«Мы знаем, какой ценой досталась Победа нашему народу. Миллионы человеческих жизней были загублены. Мы должны передавать из поколения в поколение память огненных лет, чтобы никогда не повторились ужасы той страшной войны. Юное поколение должно достойно продолжать традиции наших защитников», - подчеркнул Юрий Терин, рассказавший, что коллектив ОЦ-2, родители учеников собирают средства в помощь участникам СВО – для курчатовцев это благое дело.

Константин Матыгин и Венера Давлетханова возложили венок к памятнику защитнику Отечества, десятки пожилых горожан несли к монументу красные гвоздики. А вокруг разносился – печальный и прекрасный - колокольный звон (в колокол звонил Андрей Курбатов - звонарь храма святого мученика Иоанна Воина) и пел о белых журавлях Марк Бернес.

В этот день – на долгую память – участники митинга фотографировались у памятника защитнику Отечества, а песни все звучали… «Десятый наш десантный батальон» на стихи фронтовика и замечательного советского поэта Булата Окуджавы, «С чего начинается Родина»… А начинается она «с хороших и верных товарищей», «с той самой березки, что во поле, под ветром склоняясь, растет», «с той песни, что пела нам мать», «с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять».

С митинга пожилые курчатовцы уходили с приколотыми к одежде красными гвоздиками – символами памяти о павших героях и благодарности всем славным защитникам Родины.