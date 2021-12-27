Курчатовский район Челябинска присоединился к всероссийской «Елке желаний»

Курчатовский район Челябинска присоединился к всероссийскому благотворительному проекту «Елка желаний», который реализуется в нашей стране четвертый год. Южный Урал участвует в нем третий раз.

Праздник, цель которого – подарить праздник детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей или же воспитывающимся в малообеспеченных, а также многодетных семьях, состоялся в районной администрации сегодня, 27-го декабря.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по культуре, физкультуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров, в этом году проект распространился также и на граждан старше 60-ти лет с инвалидностью или серьезными заболеваниями. Например, глава Курчатовского района Сергей Антипов исполнил желание женщины пенсионного возраста и лично приехал к ней домой, чтобы по случаю приближающегося Нового года вручить челябинке мольберт и блендер.

Поделиться

Традиционно вместе с районным главой участие в «Елке желаний» принимают его заместители, представители депутатского корпуса, партнеры-меценаты, руководители крупных предприятий. Сегодня все они читали письма детей и взрослых, в которых те озвучивали свои мечты. Послания курчатовцев украсили собой елку, установленную в холле районной администрации. Каждый взрослый снимал с новогоднего дерева по письму, чтобы исполнить желание его автора.

По словам Евгения Макарова, за тех детей, которые ввиду состояния здоровья не могли написать письмо Деду Морозу самостоятельно, их желания на бумаге излагали родители, в том числе приемные.

Интересно, что в этом году самым популярным подарком, который хотели бы получить дети на Новый год, стали коньки. Также многие юные курчатовцы просили у зимнего волшебника планшеты и сотовые телефоны. Получил дедушка Мороз и заказы на бутсы, колонку от Алисы и даже на спортивный комплекс – шведская стенка будет подарена многодетной семье, в которой воспитывается трое детей.

В общей сложности Курчатовский район исполнит до Нового года около двух десятков желаний.