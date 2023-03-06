06.03.2023
КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
06.03.2023
В ЮУрГАУ состоялся круглый стол на тему профилактики экстремизма
06.03.2023
Челябинец Егор Зорин завоевал две медали чемпионата России по лыжному ориентированию
06.03.2023
ММК повышает технологическую независимость в ИТ-сфере
06.03.2023
Директором Челябинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Макагонов
06.03.2023
В ряд городов Челябинской области из-за непогоды автобусы пассажиров не везут
КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
Челябинская команда «Город N» завоевала 1 место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
02.03.2023
«Город N» готовится к искрометному выступлению на столичной сцене
24.01.2023
Веселые и находчивые Челябинской области пробились в главные лиги КВН
23.12.2022
Челябинцы стали чемпионами Первой лиги КВН
05.12.2022
В Челябинске раздали Буераки и завершили сезон КВН
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023