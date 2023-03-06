КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН

Четвертого марта в Москве состоялась 1/8 финала Высшей лиги Международного союза КВН с участием челябинской команды «Город N».

Игра включала в себя три конкурса, наши ребята получили максимальный балл в «Приветствии» и «Музыкальном домашнем задании» и, хотя потеряли 0,3 балла в «Биатлоне», по итогам игры заняли первое место и выиграли денежный приз. Команда играла с четырьмя сильными соперниками - командами из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока и Курганской области.

Оценивали команды и определяли четвертьфиналистов сезона 2023 члены жюри: Константин Эрнст, Дмитрий Хрусталев, Алла Михеева, Александр Олешко, Сергей Жилин, а также Валдис Пельш, отдельно отметивший нашу команду в традиционных словах жюри в конце игры. Ведущим 1/8 финала был Тимур Батрутдинов.

Эфир игры с участием команды «Город N» покажут на Первом канале.

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Организатором участия челябинских команд КВН выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке Правительства Челябинской области, Администрации г.Челябинска.