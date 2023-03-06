ЛДПР плечом к плечу с волонтерами помогает тем, кто приближает победу

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал волонтёров со всей России объединиться под лозунгом "Плечом к плечу".

С каждым днем волонтёров, желающих помочь участникам специальной военной операции (СВО), становится все больше. Партия ЛДПР стала инициатором объединения активистов из российских регионов в общее движение "Плечом к плечу". Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.

По словам Леонида Слуцкого, партия уже взяла под своё крыло так называемые "швейбаты", которые шьют вещи для нужд армии. В таких «батальонах» много женщин, чьи мужья, сыновья и отцы находятся на передовой.

Активистки из движения «Шьем для наших» обратились в ЛДПР полгода назад и сразу стали получать помощь во многих регионах: партия закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов под швейный цех.

Благодаря движению «Плечом к плечу» волонтерские объединения и некоммерческие организации смогут объединить усилия и оказать еще большую поддержку защитникам Родины.

«Мы помогаем тем, кто работает для фронта. Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу», — заявил лидер ЛДПР.

Со времени пандемии волонтерские движения набирают обороты, особенно высокий скачок произошел с началом СВО. Челябинская область не стала исключением, ведь с началом мобилизации на Южном Урале была создана автономная некоммерческая организация «Шьем нашим». Деятельность волонтеров развернулась в сентябре 2022 года, и с тех пор они занимаются пошивом маек, футболок, термобелья, носков и даже носилок по спецзаказу с передовой. К движению очень быстро присоединились неравнодушные со всей области.

«К нашему движению присоединились не только родные мобилизованных мужчин, но и просто неравнодушные женщины. Кроме пошива одежды мы занимаемся сбором гуманитарной помощи и отправкой всего необходимого инвентаря напрямую в Таганрог. Хрупкие, но очень храбрые женщины сами садятся за руль личных автомобилей и отвозят груз на границу боевых действий, порой напрямую на линию фронта», - рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» директор АНО «Шьем нашим» Алена Коробинцева.

На счет организации каждый желающий может перечислить пожертвования. Это станет вкладом в важное дело во благо Родины и помощью тем, кто ее защищает.

В ЛДПР призвали волонтёров и патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан специальный ресурс плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.

Добавим, в своём недавнем послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин уделил большое внимание теме добровольчества и выразил благодарность всем неравнодушным людям, которые помогают фронту и мирным жителям, оказывают помощь военнослужащим и их семьям.