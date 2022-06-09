Легендарные хиты группы «Кино» челябинцы услышат на спектакле-концерте «Последний герой»

В челябинском Концертном зале имени Прокофьева 14 июня, в 19:00, пройдет спектакль-концерт «Последний герой», посвященный группе «Кино» и ее лидеру Виктору Цою.

«Цой жив!» – эта надпись не стирается не только со стен, но и всегда будет в сердцах многих россиян. И каждый поклонник, и просто человек, который слышал его песни, это знает! Спектакль-концерт приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

Это не просто современный театр! Это ценная возможность ощутить атмосферу 80-х, проникнуться искренностью и документальностью, погрузиться в реальную атмосферу того времени. И все это благодаря уникальному симбиозу спектакля и концерта.

Про что этот спектакль? Про человека, который внезапно стал героем. Про желание войти в историю и при этом «просто остаться собой». Про музыку, засевшую у нас в сердцах на долгие десятилетия. Про того, кто прошел путь от кочегара до кумира миллионов.

В спектакле звучат песни молодого Цоя, свободного, ироничного, «живого». Оказывается, его время и мысли так близки нам, и каждая его история в спектакле станет личной для каждого из нас.

Группа «Последний Герой» – один из лучших коллективов, исполняющих песни группы «Кино» на просторах бывшего СССР.

Заказать билеты на концерт можно на сайте. Сейчас действует скидка на все билеты – 21% – в честь предстоящего дня рождения Виктора Цоя.