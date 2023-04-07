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07.04.2023 11:19

«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер

Семья из Челябинска купила для южноуральских ребят, участвующих в СВО, квадрокоптер. 

О добром поступке челябинцев, позаботившихся о своих земляках, сегодня, седьмого апреля, рассказали в региональном отделении Народного фронта.

По словам Галины – героини записанного Народным фронтом видео, ее семья очень переживает за ребят, находящихся на передовой. Неравнодушные челябинцы постоянно читают новости и ждут хороших новостей из зоны СВО. Даже маленькая дочка Галины теперь смотрит не мультфильмы, а серьезные программы.

«Решение поддержать южноуральских бойцов на передовой не только словом, но и делом, было принято единогласно всеми членами семьи.  Решили, что квадрокоптер в бою – вещь необходимая. Галина купила беспилотный летательный аппарат и принесла в наш исполком, чтобы мы отправили его ребятам. А дочка Галины от себя лично передала письмо, которое написала сама», - рассказали в Народном фронте.

Теплый привет от ребенка и квадрокоптер представители президентского движения уже доставили бойцам на линию соприкосновения. А парни в ответ записали видео с благодарностью за ценный подарок.

Народный фронт
квадрокоптеры
спецоперация на Украине
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Реконструкция трамвайного депо №1 в Челябинске может начаться в 2024 году

05.04.2023 11:21

Разин приехал в Челябинск, чтобы обсудить посевную

05.04.2023 11:00

Путин поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов

05.04.2023 10:59

К концу 2023 года в Челябинске обособленными от машин станет 94 процента трамвайных путей

05.04.2023 10:49

В Челябинске утилизируют старые трамваи, освобождая место для новых вагонов

05.04.2023 10:35

Промышленность Челябинской области показывает темпы роста выше среднероссийских

05.04.2023 10:08

В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске

05.04.2023 09:58

В Еткульский район вернулись гуси – славные вестники весны

05.04.2023 09:28

На базе ММК проходит международный конгресс сталеплавильщиков

05.04.2023 09:17

Текслер – главам о ремонте дорог: «Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу с них»