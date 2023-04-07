«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер

Семья из Челябинска купила для южноуральских ребят, участвующих в СВО, квадрокоптер.

О добром поступке челябинцев, позаботившихся о своих земляках, сегодня, седьмого апреля, рассказали в региональном отделении Народного фронта.

По словам Галины – героини записанного Народным фронтом видео, ее семья очень переживает за ребят, находящихся на передовой. Неравнодушные челябинцы постоянно читают новости и ждут хороших новостей из зоны СВО. Даже маленькая дочка Галины теперь смотрит не мультфильмы, а серьезные программы.

«Решение поддержать южноуральских бойцов на передовой не только словом, но и делом, было принято единогласно всеми членами семьи. Решили, что квадрокоптер в бою – вещь необходимая. Галина купила беспилотный летательный аппарат и принесла в наш исполком, чтобы мы отправили его ребятам. А дочка Галины от себя лично передала письмо, которое написала сама», - рассказали в Народном фронте.

Теплый привет от ребенка и квадрокоптер представители президентского движения уже доставили бойцам на линию соприкосновения. А парни в ответ записали видео с благодарностью за ценный подарок.