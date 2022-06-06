Лето-2022: юные челябинцы отдыхают в школьных лагерях и работают в трудовых отрядах

В Челябинске полным ходом идет летняя оздоровительная кампания, и не очень-то жаркая погода яркому детскому отдыху не помеха.

Как сообщил на аппаратном совещании в понедельник, шестого июня, заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, первого июня в Челябинске открылось 158 лагерей с дневным пребыванием - на базе образовательных организаций и муниципальный загородный лагерь «Солнечная поляна», а также заработали трудовые отряды, в которых задействовано около 550-ти юных челябинцев.

«655 детей, нуждающихся в особой заботе государства, направлены на оздоровление в лагеря в первую смену», - рассказал Сергей Авдеев, добавив, что еще 65 детей 12-го июня поедут отдыхать в лагерь «Ильмены».