Льгота дошкольникам Магнитогорска сохранится

Магнитогорские депутаты (Челябинская область) приняли решение о льготах по родительной плате в детских садах.

«В следующем году на прежнем уровне будет предоставляться льгота по родительской плате за присмотр и уход за детьми в детских садах. Категории получателей льготы не изменились», - прокомментировал председатель Собрания Александр Морозов.

Полностью освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах: родители – инвалиды боевых действий в Афганистане; родители детей, посещающих группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией; родители детей-инвалидов; законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего к этой категории относится 918 родителей.

Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется малообеспеченным гражданам, состоящим на учете в управлении социальной защиты населения: родителям– участникам вооруженных конфликтов и воинам интернационалистам; родителям-инвалидам I и II группы; родителям детей с отклонениями в физическом и психическом развитии; родителям, в том числе приемным, имеющим на своем содержании трех и более детей; родителям – работникам детских садов. На сегодня эту льготу получают 5210 родителей.