Локальные котельные в Челябинске отключат уже сегодня

В Челябинске стартовал первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Отключения горячей воды начнутся через неделю.

Как сообщили сегодня, 15 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска, планируется отключение шести локальных котельных, а централизованное отключение системы и подача горячей воды в дома начнется 23 мая. Он продлится до шестого июня. Под временное ограничение горячего водоснабжения с 23 мая по шестое июня попадут 1176 жилых домов, 75 дошкольных, 68 учебных и 23 лечебных учреждения.

Все плановые отключения горячей воды продляться не более двух недель.

В каких жилых домах и социальных объектах поадресно на период испытаний будет отключено горячее водоснабжение можно ознакомиться на сайте АО «УСТЭК».

Полный список отключения горячей воды в многоквартирных домах по районам:

- Калининский район

- Курчатовский район

- Ленинский район

- Металлургический район

- Советский район

- Тракторозаводский район

- Центральный район