Ловись рыбка большая и маленькая: в рыбнадзоре рассказали о статистике нарушений и нехватке кадров

В Челябинской области отмечается тенденция к снижению количества нарушений в области рыболовства и браконьерства. Но появилась другая проблема – нехватка кадров. В настоящее время за условиями рыболовства на 3500 озерах в регионе следят 25 инспекторов. Об этом вчера, 8 июля, на пресс-конференции. Состоявшейся на площадке «АиФ-Челябинск», рассказал начальник отдела рыбоохраны Рыбнадзора по Челябинской области Владимир Борисов.

Владимир Борисов отметил, что часто причиной нарушений в области рыболовства становятся конфликты между рыбаками-любителями и рыбоводами. Как правило, это конфликты по вопросам ограничения доступа к водным объектам, хищения частной собственности рыбоводных хозяйств, вылову объектов аквакультуры рыбаками-любителями, взиманию платы.

«У нас 3500 озер в области. Из них аквакультура разводится на 190 рыболовных участках. Куда идет рыбак-любитель? Туда, где есть рыба. Как она там появляется? Потому что ее запускает рыбовод. Где ухаживают за озером, там рыба есть. Вот это и есть основа конфликта», - рассказал Владимир Ильич.

Он поделился статистикой нарушений. В настоящее время подошёл к концу нерестовый период, в ходе проведения операции «Синий нерест» инспекторским составом было проведено 95 рейдовых мероприятий, выявлено 217 нарушений, составлено 208 протоколов нарушений правил рыболовства, заведено 7 дел по ст.256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

«Что касается общей статистики, то борьба с браконьерством – это наша основная задача. В первом квартале этого года выявлено 583 нарушения, составлено 489 протоколов и 16 браконьеров привлечены к уголовной ответственности», - отметил Владимир Борисов.

За прошлый год инспекторами рыбнадзора было выявлено 1226 нарушений, составлено 1039 протоколов, заведено 25 уголовных дел. Заметно уменьшается количество нарушений по сравнению с прошлыми годами. Например, в 2014 году было выявлено 2971 нарушения, 2890 протоколов составлено, 53 рыболова были привлечены к уголовной ответственности.

Эта цифра, как отметил Владимир Борисов, уменьшается не потому что эффективность инспекторов понизилась, а потому что ведется большая профилактическая работа. Рыболовы стали понимать, какая наступает ответственность.

Также на конференции Владимир Борисов рассказал про напряженную проблему с кадрами в рыбнадзоре: «В этом году была проведена оптимизация: у нас было 32 инспектора, осталось 25. На три с половиной тысячи озер у нас сейчас 25 инспекторов. Естественно, мы не группа быстрого реагирования, мы осуществляем надзор, контроль и работаем по заданиям патрулирования. Но в связи с тем, что нас осталось мало, нам приходится маневрировать личным составом, реагировать на факты, который могут нанести больший ущерб».

По его словам, борьба с браконьерством – не основная задача инспекторов. Основной вид деятельности – это проверка рыболовных участков. В последнее время рыболовы жалуются, что акты рыбоводы выписывают фиктивные, а рыба не выпускается. Уже был разослан циркуляр, который обязывает рыбоводов делать видеофиксацию выпуска водных ресурсов. Эти и многие другие проблемы ложатся на 25 сотрудников рыбнадзора.

«Министр сказал, что нужно оптимизировать государственные органы. Вот нас и оптимизировали. А почему, этот вопрос, наверное, надо задавать на прямой линии. Сил, конечно, не хватает», - добавил Владимир Ильич.