Лучшие полицейские Челябинской области поборются за звание «Народного участкового»

Сегодня, 11-го сентября, стартовал ежегодный традиционный всероссийский конкурс «Народный участковый», в котором принимают участие 87 участковых уполномоченных полиции от Челябинской области.

Конкурс, проводимый МВД России и ставший девятым по счету, призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции и престижа службы, а также формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

«От Челябинской области в конкурсе принимают участие лучшие из лучших. Любой может выбрать того участкового, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию народного, и проголосовать за него. В голосовании могут принять участие все желающие, ознакомившись с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта, отзывами о них сослуживцев и простых граждан», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника отдела информации и общественных связей пресс-службы регионального полицейского главка Светлана Саломатина.

Лучшего участкового уполномоченного полиции муниципального образования Челябинской области можно выбрать до 20-го сентября посредством онлайн-голосования в специальном разделе проекта «Народный участковый» на официальном сайте главного управления МВД России по Челябинской области.

Перед началом голосования можно ознакомиться с анкетами участников, кликнув по Ф.И.О. интересующего конкурсанта.

«Дальше нужно навести курсор мыши на фотографию одного из представленных ниже участников, за которого вы желаете отдать свой голос. Кликните по появившейся в центре фотографии кнопке «Проголосовать». Авторизируйтесь в одной из представленных социальных сетей - «Одноклассники», «ВКонтакте» или «Фейсбук» - и также нажмите кнопку «Проголосовать», - рассказали в региональном полицейском главке.

Лидирующие по количеству набранных на сайте главного управления МВД России по Челябинской области голосов конкурсанты автоматически попадают во второй (региональный) этап голосования, который стартует с седьмого октября и продлится до 16-го октября.

Лучшие участковые в своих субъектах Российской Федерации примут участие в финальном этапе конкурса.

Награждение победителей состоится в канун профессионального праздника – 17-го ноября.

Сегодня в органах внутренних дел Российской Федерации служат десятки тысяч участковых уполномоченных полиции. Именно они круглосуточно работают с населением на подведомственных им территориях, первыми приходят на помощь людям в трудную минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании.

Участковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое преступление.