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Лучшие танковые экипажи Урала сразились в финале третьего сезона «Битвы заводов»

Общество
Сегодня, 10:00
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На Урале прошли финальные сражения «Уральской битвы заводов» - крупнейшего киберспортивного турнира по игре World of Tanks, организованного «Ростелекомом» совместно с компанией Wargaming и Федерацией киберспорта России.

В решающих сражениях за звание победителя турнира боролись команды пяти промышленных предприятий: «Газпромнефть Цифровые Решения» (Екатеринбург), «Соединительные отводы трубопроводов» (Группа ЧТПЗ, Челябинская область), ПАО «Курганмашзавод» (Курганская область), ООО «Запсибтрансгаз» - управляющая компания АО «СибурТюменьГаз» (ХМАО) и ПАО НПО Искра (Пермский край).

Победу в результате ожесточенных боев удалось вырвать экипажу предприятия «Газпромнефть Цифровые Решения».

Как сообщает пресс-служба компании «Ростелеком», старт танковому турниру был дан в июле. Наборы команд прошли в шести городах УрФО и Пермского края. За право выйти в полуфинал были готовы сражаться 165 сотрудников тридцати уральских заводов.

Участвовать в «Битве заводов» могли сразу несколько команд от каждого производственного предприятия региона - по три человека в экипаже.

Челябинскую область в полуфинале представляли завод «Соединительные отводы трубопроводов» (Группа ЧТПЗ), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз», АО «Челябинский цинковый завод», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ООО «Мечел-Материалы» и АО «Златмаш».

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев подчеркнул, что качественный и надежный интернет важен сегодня не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю.

«В Челябинской области мы построили 13,5 тысячи километров оптических сетей, позволяющих нашим клиентам быть на связи через надежные высокоскоростные интернет-каналы. А для игроков «Ростелеком предлагает уникальный - «Игровой» - тариф. Любители онлайн-сражений теперь могут наслаждаться высокой скоростью и низким пингом, а также получать дополнительные игровые бонусы от производителей игр», - отметил Михаил Сергеев.

Финальное сражение «Битвы заводов» в этом году состоялось онлайн. За турниром на канале комментатора Артема «IIomudop_MSK» Кузнецова наблюдало свыше 22-х тысяч зрителей.

СПРАВКА

World of Tanks - самая популярная игра в России, по данным исследований ВЦИОМ за 2019-й год.

 

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