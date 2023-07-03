Лучший наставник УИС Челябинской области поборется за победу в окружном этапе всероссийского конкурса

Лучший наставник уголовно-исполнительной системы Челябинской области – Дмитрий Мещеряков – поборется за победу во втором этапе всероссийского конкурса среди сотрудников УИС Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

Начальник отдела по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-4 майор внутренней службы Дмитрий Мещеряков в первом этапе конкурса «Лучший наставник» обошел двадцать коллег, работающих в уголовно-исполнительной системе региона. Каждый из конкурсантов служит в ГУФСИН России по Челябинской области более десяти лет, осуществляет наставническую деятельность непрерывно не менее пяти лет и обладает безупречной профессиональной репутацией.

«Конкурс «Лучший наставник» направлен на популяризацию наставничества в УИС, повышение мастерства участников и определение среди них наиболее квалицированных специалистов», – рассказала начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН области полковник внутренней службы Наталья Абрамова. Она также отметила, что указом президента РФ 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника.

В рамках регионального этапа конкурса участникам предстояло продемонстрировать навыки в строевой, специальной, физической и огневой подготовке.

Строевой смотр начался с проверки внешнего вида. У всех без исключения он – образцовый. В тестировании на знание нормативной базы участники также показали отличные результаты. Затем они перешли от теории к практике. Наставники мастерски стреляли в тире из пистолета Макарова, а также сдали нормативы комплекса силовых упражнений и выполнили боевые приемы борьбы. Завершающим этапом стало решение ситуационных практических задач.

После подведения итогов конкурса жюри под председательством заместителя начальника ГУФСИН Челябинской области полковника внутренней службы Юрия Евсеева определило победителя. Им, как уже было сказано выше, стал Дмитрий Мещеряков. На втором месте – заместитель начальника учреждения – начальник отдела охраны ИК-25 подполковник внутренней службы Сергей Тимофеев. Замыкает тройку лидеров очаровательная леди в погонах – начальник отдела специального учета ИК-15 подполковник внутренней службы Вероника Полиенко.

«Наставник должен быть для молодого специалиста достойным примером во всем: опытным и грамотным профессионалом, внимательным, терпеливым и целеустремленным человеком, на которого всегда и во всем можно положиться», – уверен Дмитрий Мещеряков.