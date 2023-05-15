Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом

В Магнитогорске (Челябинская область) в очередной раз будут вручены награды за заслуги перед городом. По решению Собрания депутатов Почетные знаки «За заслуги перед городом Магнитогорском» получат председатель Совета ветеранов Александр Макаров и его заместитель Василий Муровицкий.

«Почетный знак - это награда городского уровня. Ею отмечаются особенные заслуги магнитогорцев. Почетный знак учрежден городским Собранием в 2012 году. За это время его получили 29 человек. Традиционно он вручается ко Дню города», - рассказал председатель Собрания Александр Морозов.

Совет ветеранов внес большой вклад в подготовку материалов для присвоения городу высокого звания "Город трудовой доблести". Под руководством Александра Макарова седьмой год проходит «Маршрут памяти», а в прошлом году состоялся первый в России слёт председателей ветеранских организаций городов трудовой доблести. Магнитогорская городская ветеранская организация занимает лидирующие позиции в Челябинской области.

Василий Муровицкий инициировал создание первого на Урале музея боевой техники под открытым небом, проведение в городе акции «Бессмертный полк» и военных парадов. Создал 18 первичных ветеранских организаций силовых структур города, выработал систему встреч участников боевых действий с молодежью. Инициировал создание военно-патриотических клубов «Пограничник», «Танкист», курирует кадетское движение.