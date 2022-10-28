Магнитогорск встретил друзей из ДНР

В Общественно-политическом центре Магнитогорска (Челябинская область) состоялась пресс-конференция депутата Народного совета ДНР, председателя Союза ветеранов Афганистана ДНР Владимира Савелова и его заместителя по ветеранской организации, члена Общественной палаты Донецкой Народной Республики Романа Евстифеева.

Гости из Донецка посетили Магнитогорск по приглашению Союза ветеранов Афганистана и Чечни и городского Совета ветеранов. В эти дни в городе металлургов проходит первый слет председателей Советов ветеранов городов России, получивших звание «Город трудовой доблести». С Донецким советом ветеранов во время доставки третьей машины с гуманитарным грузом было заключено Cоглашение о сотрудничестве, и представители столицы ДНР с удовольствие приняли приглашение посетить Магнитку.

Перед пресс-конференцией с «афганцами» из ДНР пообщались глава города Сергей Бердников и председатель городского Собрания Александр Морозов.

Кстати сказать, это не первый визит в Магнитогорск представителей Донецка. В сентябре 2015 года город посетил начальник тамошнего военного училища Михаил Тихонов. Тогда он приехал поблагодарить город и казаков станицы Магнитной за отправленную на Донбасс гуманитарную помощь, встретился с руководством города и подарил Александру Морозову флаг Донецкой Народной Республики. Сейчас этот флаг расположен в ОПЦЖ, где работает городской Координационный центр гуманитарной помощи.

Друзья из Донбасса выразили сердечную благодарность всем жителям Магнитогорска за то участие и помощь, которую оказывает город и горожане жителям Донецкой Народной Республики.

Владимир Савелов отметил, что такой уровень помощи не просто необходим, он сплачивает наши народы, наши земли. «Мы вам благодарны от всего сердца. Это действительно очень важно для нас», - дополнил депутат.

Роман Евстифеев сказал: «Вхождение наших территорий в состав Российской Федерации – это как глоток чистого воздуха. У многих точно прибавилось сил и надежды, что начинается новый этап развития. А то, что сейчас происходит, обязательно закончится. Причем нашей общей победой».

В завершении встречи дорогие гости из Донецка вручили памятные медали магнитогорским «афганцам»: председателю организации ветеранов Афганистана и Чечни г. Магнитогорска Уралу Шарафутдинову и его заместителю Ильдару Габдрахманову. Именно они уже трижды отправляли и сопровождали гуманитарный груз из Магнитогорска в Мариуполь и Донецк. Также благодарственного письма от председателя Народного Совета ДНР был удостоен заместитель председателя совета ветеранов города Василий Муровицкий, который также сопровождал гуманитарный груз.

Напомним, из Магнитогорска было отправлено уже три машины с гуманитарным грузом на Донбасс: в апреле, мае, июле этого года. А сегодня, 28 октября, от памятника Первой палатки отправилась очередная, уже четвертая колонна с гуманитарным грузом для жителей Донбасса и мобилизованных магнитогорцев.