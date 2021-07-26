Магнитогорские блогеры поборются за звание лучших

В Магнитогорске (Челябинская область) авторы собственных страниц в социальных сетях теперь могут участвовать в городском журналистском конкурсе «Город и мы», который проводит Собрание депутатов.

Новая редакция Положения о конкурсе учитывает современные тенденции развития информационных интернет-ресурсов. Активно появляются авторские страницы - блоги. Их ведущие публикуют текстовые материалы, фото- и аудио-, видеосюжеты. Они рассказывают об истории Магнитогорска, о позитивных изменениях в жизни города.

Теперь блогеры также могут участвовать в конкурсе, ведь среди тематических номинаций появилась новая – «Лучший информационный блог». Наравне с авторами газетных материалов и телевизионных сюжетов они могут выявлять в своей среде примеры качественного ведения авторских страниц.

Кроме этого, в новой редакции Положения о конкурсе уточнено описание номинации «Объектив мастера». Теперь жюри будет оценивать операторские работы и фотоматериалы, сделанные в наиболее сложном жанре репортажа.

Напомним, что конкурс «Город и мы» - единственная в городе площадка для демонстрации профессионального мастерства работников масс медиа. Он проходит уже 16-ый раз. В прошлом году на суд жюри поступило более 120 материалов: телевизионные сюжеты, программы, печатные работы, творческие проекты, информационные сайты, фотографии, корпоративные газеты и книги.