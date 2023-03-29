Магнитогорские депутаты добавили полномочий администрации города

Депутаты Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) добавили полномочий администрации муниципалитета, деятельность которого расширится в сфере молодежной политики.

В соответствии с федеральным законодательством, регламентирующим создание в стране Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых», администрация Магнитогорска наделена полномочиями в разработке и реализации молодежных мероприятий, в оказании поддержки новому движению, в том числе во взаимодействии с учреждениями и организациями.

В Магнитогорске уже создано 63 первичные организации. Кандидатом в председатели местного отделения Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» стала Наталья Новоселова. Первый этап - собеседование - уже пройден.

На прошедшем заседании Собрания депутатов в разговоре со спикером Александром Морозовым она поделилась информацией об организации нового движения. Среди первичных организаций преимущественно школы, также в движение вступили пять учреждений среднего профессионального образования, четыре – дополнительного, в том числе лагерь «Уральские зори», и один вуз. В планах - охватить учреждения спорта и культуры. Участниками движения могут стать дети и молодые люди в возрасте с шести до 35 лет.

«По советским меркам получается, что октябрята, пионеры, комсомольцы объединятся в новое «Движение первых», - подытожил Александр Морозов и посоветовал молодым взаимодействовать с представителями городского Совета ветеранов – людьми с богатым жизненным опытом.

Кстати, совсем недавно молодые ребята совместно с ветеранами провели муниципальный форум «Мы вместе. Дети», где организовали площадки по изготовлению свечей и маскировочных сеток. Все это отправлено в зону СВО с гуманитарным грузом.

«Важно отметить, что подобраны достойные кадры, которые представляют это движение, охват очень большой. Немаловажным фактом является то, что президент РФ лично возглавил наблюдательный совет. Работа в данном направлении начата и в регионе, и в нашем городе. А теперь мы обеспечили эту деятельность нормативно, в том числе на городском уровне», - подчеркнула заместитель председателя комиссии по социальной политике Собрания Светлана Новикова.