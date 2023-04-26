Магнитогорские депутаты расширили категории льготников

Собрание депутатов Магнитогорска (Челябинская область) утвердило дополнительные меры социальной поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации.

Семей – получателей льгот стало больше. Теперь льготы будут предоставляться не только детям мобилизованных, но и добровольцев, контрактников, погибших в результате участия в СВО. Необходимо отметить, что подобные изменения, приравнивающие контрактников и добровольцев к мобилизованным, в апреле этого года приняты на областном уровне.

Также право бесплатного проезда в городском общественном транспорте распространяется теперь на студентов вузов и ссузов из таких семей. Кроме того, школьники будут бесплатно получать путевки в городские лагеря и туристские походы, организуемые муниципальными учреждениями образования.

Напомним, что в октябре прошлого года депутаты дополнительно к решениям федеральных и региональных властей на уровне муниципалитета установили меры поддержки семей мобилизованных на СВО магнитогорцев.

В результате детям стали предоставляться бесплатные путевки в «лесные школы» на базе детских загородных комплексов «Абзаково» и «Карагайский», школьники были освобождены от платы за обучение в школах искусств и других учреждениях, подведомственных управлению культуры, было получено освобождение от родительской платы за оказание оздоровительных услуг дошкольникам, также учащиеся получили право бесплатного проезда в трамвае.