26.04.2023
Скоков призвал решить вопрос о выделении дополнительных дорожек для электросамокатов
26.04.2023
Магнитогорские депутаты расширили категории льготников
26.04.2023
В Челябинск направляется караван верблюдов из столицы
26.04.2023
Скалолазка из Миасса стала чемпионкой России
26.04.2023
Студентка ЮУрГАУ победила в конкурсе УрФО на лучшую научную работу
26.04.2023
Умная каска: «Ростелеком» презентует IT-решения по охране труда на Всероссийском форуме в Челябинске
Магнитогорские депутаты расширили категории льготников
26.04.2023
Депутаты Магнитогорска утвердили отчет об исполнении бюджета
25.04.2023
В Магнитогорске проходят финалы игры-викторины «Моя Магнитка»
04.04.2023
В Магнитогорске Всемирный день здоровья отметили коллективной пробежкой
17.03.2023
Жители Магнитогорска обсудили проекты благоустройства
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023