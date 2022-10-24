Магнитогорские и копейские добровольцы отправились на боевое слаживание

В понедельник, 24 октября, состоялась торжественная отправка добровольцев Магнитогорска и Копейска (Челябинская область) на боевое слаживание.

Как сообщили в администрации Магнитогорска, торжественная отправка магнитогорских добровольцев, среди которых десять человек - это так называемые БАРСы (Боевой армейский резерв страны), прошла ранним утром в сквере Патриотическом.

После напутствий бойцы распределились по автобусам и отправились для подготовки и боевого слаживания в военные части под Чебаркулем и в Башкирии.

В Чебаркуль на боевое слаживание отправились также мобилизованные и добровольцы Копейска. Проводы состоялись 24 октября на площади у городского военкомата, сообщил военный комиссар Копейска Константин Скачков.

Глава Копейска Андрей Фалейчик пожелал мобилизованным мужества и сил при выполнении поставленных задач. Андрей Михайлович пообещал, что администрация окажет семьям бойцов всю необходимую помощь и поддержку, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, в воскресенье состоялась отправка в Чебаркульский военно-полевой лагерь мобилизованных из Аргаяшского района, Верхнеуральского, Троицкого и Чебаркульского районов, Варны и Златоуста, в понедельник – из Пластовского района, Магнитогорска, Миасса и Копейска. Во вторник – из Трехгорного.