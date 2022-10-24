В Челябинской области продолжается отправка мобилизованных в полевой лагерь Чебаркуля

В понедельник, 24 октября, в Челябинской области продолжилась отправка добровольцев и мобилизованных на место проведения боевого слаживания.

«Сегодня утром в учебный центр отправилась группа пластовчан, которые встали в ряды мобилизованных, чтобы защитить свои семьи и Родину», - написал глава Пластовского района Андрей Пестряков на своей странице в соцсетях.

Районный руководитель пожелал землякам удачи и успешного прохождения службы. «Берегите себя и возвращайтесь домой с Победой», - обратился к ребятам глава.

Сегодня утром в Миассе прошла отправка мобилизованных к месту проведения дополнительной подготовки в учебном центре Чебаркуля.

«Среди наших земляков много добровольцев, готовых встать на защиту страны», - отметил глава Миасского городского округа Григорий Тонких. Мэр поблагодарил всех мобилизованных и пожелал им вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.

В понедельник утром отправилась на боевое слаживание и группа добровольцев из Магнитогорска.

Отправка мобилизованных ребят из Трехгорного состоится во вторник, 25 октября. Об этом сообщил на своей странице депутат городского Собрания депутатов Юрий Мельников. Сам парламентарий принял решение добровольно принять участие в специальной военной. Завтра от вместе с другими добровольцами и мобилизованными отправится к месту боевого слаживания.

Напомним, накануне состоялась отправка в Чебаркульский военно-полевой лагерь мобилизованных из Аргаяшского района, Верхнеуральского, Троицкого и Чебаркульского районов, Варны и Златоуста.

В октябре 2022 года на территории Чебаркульской дивизии был возведен в рекордно короткие сроки Всероссийский центр дополнительной подготовки для мобилизованных. Установлены отапливаемые палатки, подготовлены полевые кухни, бани, медпункт (организовано круглосуточное медицинское сопровождение), полевые церковь и мечеть.