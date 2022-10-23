В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание

В Челябинской области в субботу и воскресенье, 22 и 23 октября, состоялась очередная отправка добровольцев и мобилизованных из нескольких муниципалитетов в Чебаркульский военно-полевой лагерь для проведения боевого слаживания.

«В субботу утром Аргаяшский район проводил призванных по частичной мобилизации и добровольцев. Колонна отправилась к месту прохождения боевого слаживания в Чебаркульский военно-полевой лагерь», - сообщили в администрации района. Мобилизованных напутствовали заместитель главы района Артур Ишкильдин, военный комиссар Эдуард Мусин. Имам хатиб Аргаяшской мечети Хасан Баимов прочёл молитву.

Из Варны отправились на слаживание в учебную часть Чебаркуля 18 мобилизованных. Защитников Отечества пришли провожать друзья, родственники, коллеги, представители власти и многие жители со всего района, отмечают в районной администрации.

В Верхнеуральском районе группа мобилизованных отправилась к месту прохождения боевого слаживания в воскресенье, 23 октября. С напутственным словом выступил глава муниципалитета, отметили в мэрии.

В Златоусте утром в воскресенье, 23 октября, от Дворца культуры с символическим названием «Победа» состоялась очередная отправка добровольцев и призванных по частичной мобилизации на подготовку и боевое слаживание в учебные центры, сообщается на странице. Защитников провожали родители, друзья, коллеги, представители городской администрации, военного комиссариата, депутатского корпуса, духовенства, общественных организаций. В дорогу каждому земляку передали необходимые вещи и сухпаек.

В воскресенье состоялась очередная отправка мобилизованных из Троицка и района, сообщает городская администрация. Группа призывников и добровольцев отправилась на боевое слаживание также в Чебаркуль. Для каждого подготовлены наборы первой необходимости, куда вошли спальный мешок, тёплые вещи, газовые баллончики, специальные перчатки и другие вещи.

В понедельник, 24 октября, в восемь часов 15 минут утра состоится отправка мобилизованных граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации в Пласте. «Приглашаем всех неравнодушных пластовчан проводить наших ребят и поддержать добрыми, напутственными словами», - обратилась к жителям администрация.

Сегодня утром состоялась отправка мобилизованных и добровольцев и от Чебаркульского военкомата. Прозвучали напутственные слова от от официальных лиц Чебаркульского района, настоятеля Храма Преображения Господня протоиерея Дмитрия Егорова.

И под каждым постом об отправке мобилизованных на боевое слаживание жители пишут слова поддержки: «Парни, возвращайтесь живыми и здоровыми! Храни Вас Бог! Мы верим в вас и ждём дома!».

Напомним, на территории Чебаркульской дивизии построен Всероссийский центр дополнительной подготовки для мобилизованных.

Установлены отапливаемые палатки, подготовлены полевые кухни, бани, будет организовано круглосуточное медицинское сопровождение. Создана также полевая церковь и мечеть, рассказал губернатор Алексей Текслер, проинспектировавший накануне готовность полевого лагеря.